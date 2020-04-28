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الأعداد السابقة للصحيفة

"قانوني" يلمح إلى إلغاء دوري المحترفين

Time منذ ساعة
Views 1957
"قانوني" يلمح إلى إلغاء دوري المحترفين

طلال الغامدي (صدى):
علق القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أحمد الأمير، عن قرار إلغاء بعض دوريات كرة القدم، والتي كان آخرها الدوري الفرنسي.

وقال "الأمير"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلغاء منافسة الدوري الفرنسي والإنجليزي والهولندي، سوف تلقي بظلالها على المنافسات الأخرى وتجبرها على إلغاء منافساتها".

وأضاف: "وذلك لسبب بسيط؛ أن هذه الدوريات أو المنافسات أو الاتحادات الأهلية لن تعدل فترات تسجيلها للاعبين وبالتالي سوف يمتنع معظم اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية شهر ٦ في المنافسات التي سوف تستأنف عن تمديد عقودهم".

وتابع: "وأيضًا بسبب إمكانية رحيلهم للدوريات التي ألغيت ولم تتغير فيها أوقات فترات التسجيل وذلك يعني اضطرار أنديتنا إلى توقيع عقود لمدة موسم لكي يستمر لاعبيهم".

وأستكمل: "معظم لاعبين الأندية الأجانب والكادر التدريبي غادروا المملكة، وذلك يعني أن عودتهم إذا تم إعلان استئناف المنافسات سوف تتطلب على أقل تقدير شهر (مابين العزل ١٤ يومًا وإيجاد رحلات وترتيب أمو

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر بستره الضافي .. .. في التأني السلامه ..
سعد بُلع
تصحيح موديلات 2021 بالطريق
كجمغلو
فيحان على سجيته صحيح عنده اخطاء لكنه افضل من غيره
ابوعبدالرحمن
‏المفروض تحاسب صحيفة صدى على نشر الخبر وهو غير صحيح الخبر قديم وصدر من الامير عبد الله بن بندر
زائر
وهو انت أول لاعب ولا آخر لاعب يطرد من نادي النصر بعد خدمته دون حقوق !! انت عارف من بدأية إنضمامك للنصر انك سوف تطرد وتمنع من الدخول لو طالبت بحقوقك !! الجمهور الرياضي العريض أطلق على النصر فريق الفقر والجاليات ..

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