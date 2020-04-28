"قانوني" يلمح إلى إلغاء دوري المحترفين

طلال الغامدي (صدى):

علق القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أحمد الأمير، عن قرار إلغاء بعض دوريات كرة القدم، والتي كان آخرها الدوري الفرنسي.

وقال "الأمير"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلغاء منافسة الدوري الفرنسي والإنجليزي والهولندي، سوف تلقي بظلالها على المنافسات الأخرى وتجبرها على إلغاء منافساتها".

وأضاف: "وذلك لسبب بسيط؛ أن هذه الدوريات أو المنافسات أو الاتحادات الأهلية لن تعدل فترات تسجيلها للاعبين وبالتالي سوف يمتنع معظم اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية شهر ٦ في المنافسات التي سوف تستأنف عن تمديد عقودهم".

وتابع: "وأيضًا بسبب إمكانية رحيلهم للدوريات التي ألغيت ولم تتغير فيها أوقات فترات التسجيل وذلك يعني اضطرار أنديتنا إلى توقيع عقود لمدة موسم لكي يستمر لاعبيهم".

وأستكمل: "معظم لاعبين الأندية الأجانب والكادر التدريبي غادروا المملكة، وذلك يعني أن عودتهم إذا تم إعلان استئناف المنافسات سوف تتطلب على أقل تقدير شهر (مابين العزل ١٤ يومًا وإيجاد رحلات وترتيب أمو