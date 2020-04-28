القبض على مواطن يفاخر في فيديو بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية بالرياض

سعيد العجل (صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شاب يفاخر بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه ( مواطن / في العقد الثالث من العمر )، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت "صدى" قد نشرت مقطع فيديو ظهر خلاله شاب مجاهرا بشرب الخمر في شهر رمضان المبارك، قائلا: " انا احب أسكر " ،موجها السباب لأهالي المنطقة التي يسكن بها.