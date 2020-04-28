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الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على مواطن يفاخر في فيديو بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية بالرياض

Time منذ ساعة
Views 2041
Comment 2
القبض على مواطن يفاخر في فيديو بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية بالرياض

سعيد العجل (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شاب يفاخر بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه ( مواطن / في العقد الثالث من العمر )، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت "صدى" قد نشرت مقطع فيديو ظهر خلاله شاب مجاهرا بشرب الخمر في شهر رمضان المبارك، قائلا: " انا احب أسكر " ،موجها السباب لأهالي المنطقة التي يسكن بها.

بالفيديو..شاب يجاهر بشرب الخمر في رمضان: " أنا أحب أسكر "

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر بستره الضافي .. .. في التأني السلامه ..
كجمغلو
فيحان على سجيته صحيح عنده اخطاء لكنه افضل من غيره
ابوعبدالرحمن
‏المفروض تحاسب صحيفة صدى على نشر الخبر وهو غير صحيح الخبر قديم وصدر من الامير عبد الله بن بندر
زائر
وهو انت أول لاعب ولا آخر لاعب يطرد من نادي النصر بعد خدمته دون حقوق !! انت عارف من بدأية إنضمامك للنصر انك سوف تطرد وتمنع من الدخول لو طالبت بحقوقك !! الجمهور الرياضي العريض أطلق على النصر فريق الفقر والجاليات ..
بلبل البحر
قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ}سورة النساء

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