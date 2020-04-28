بلدية خميس مشيط تستعد لفتح المولات والمجمعات التجارية

محمد بن طحيطح (صدى):

تقف بلدية خميس مشيط على الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها في المجمعات التجارية والمولات خلال فترة رفع الحظر جزئياً اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٦ رمضان بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة.

حيث وجه رئيس بلدية خميس مشيط الأستاذ سليمان بن عبدالله الشهراني جميع الفرق الميدانية والرقابة الصحية بتكثيف الرقابة الميدانية على جميع المراكز التجارية والمولات والتأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لايحقق التباعد الجسدي ومنها ( عيادات التجميل، صالونات الحلاقة، النوادي الرياضية والصحية ، المراكز الترفيهية، ودور السينما، صالونات التجميل والمطاعم والمقاهي، المصليات وغيرها من الأنشطة التي لاتحقق التباعد الإجتماعي) بالإضافة إلى ربط كاميرات المجمعات التجارية مع غرف التحكم في البلدية لمتابعة أي ازدحامات قد تحدث واتخاذ الإجراءات الإحترازية النظامية لمنع حدوث ذلك وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات أيدي كافية وبمعدل علبة تعقيم لكل 50 م٢ والتأكيد على أصحاب المحلات والمجمعات للإلتزام بالحد المسموح به ( متسوق لكل / 10 م٢).

كما أكد رئيس البلدية على إلزام أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم وتعيين ضابط اتصال من رجال الأمن للتنسيق مع البلدية في تنظيم المتسوقين ووضع مسارات التباعد الإجتماعي أمام المحلات التي يحصل بها ازدحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين .

وبين الشهراني أنه سيتم تعطيل إستخدام كراسي الإنتظار وأماكن الجلوس في المولات وسيتم تكليف أصحاب المولات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لأماكن الملامسة في المحلات مثل مقابض الأبواب، السلالم ، المصاعد والأرضيات، وتوفير مقر لعزل من يتم الإشتباه بإصابتهم وتنفيذ البروتوكول الوقائي المعتمد من قبل الشؤون الصحية إضافة إلى وضع لافتات توعوية توضح الإرشادات الإحترازية لمنع الإصابة بالمرض.