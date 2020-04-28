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الأعداد السابقة للصحيفة

بلدية خميس مشيط تستعد لفتح المولات والمجمعات التجارية

Time منذ ساعة
Views 1901
بلدية خميس مشيط تستعد لفتح المولات والمجمعات التجارية

محمد بن طحيطح (صدى):
تقف بلدية خميس مشيط على الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها في المجمعات التجارية والمولات خلال فترة رفع الحظر جزئياً اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٦ رمضان بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة.

حيث وجه رئيس بلدية خميس مشيط الأستاذ سليمان بن عبدالله الشهراني جميع الفرق الميدانية والرقابة الصحية بتكثيف الرقابة الميدانية على جميع المراكز التجارية والمولات والتأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لايحقق التباعد الجسدي ومنها ( عيادات التجميل، صالونات الحلاقة، النوادي الرياضية والصحية ، المراكز الترفيهية، ودور السينما، صالونات التجميل والمطاعم والمقاهي، المصليات وغيرها من الأنشطة التي لاتحقق التباعد الإجتماعي) بالإضافة إلى ربط كاميرات المجمعات التجارية مع غرف التحكم في البلدية لمتابعة أي ازدحامات قد تحدث واتخاذ الإجراءات الإحترازية النظامية لمنع حدوث ذلك وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات أيدي كافية وبمعدل علبة تعقيم لكل 50 م٢ والتأكيد على أصحاب المحلات والمجمعات للإلتزام بالحد المسموح به ( متسوق لكل / 10 م٢).

كما أكد رئيس البلدية على إلزام أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم وتعيين ضابط اتصال من رجال الأمن للتنسيق مع البلدية في تنظيم المتسوقين ووضع مسارات التباعد الإجتماعي أمام المحلات التي يحصل بها ازدحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين .

وبين الشهراني أنه سيتم تعطيل إستخدام كراسي الإنتظار وأماكن الجلوس في المولات وسيتم تكليف أصحاب المولات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لأماكن الملامسة في المحلات مثل مقابض الأبواب، السلالم ، المصاعد والأرضيات، وتوفير مقر لعزل من يتم الإشتباه بإصابتهم وتنفيذ البروتوكول الوقائي المعتمد من قبل الشؤون الصحية إضافة إلى وضع لافتات توعوية توضح الإرشادات الإحترازية لمنع الإصابة بالمرض.

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أحدث التعليقات

ابوعبدالرحمن
‏المفروض تحاسب صحيفة صدى على نشر الخبر وهو غير صحيح الخبر قديم وصدر من الامير عبد الله بن بندر
زائر
وهو انت أول لاعب ولا آخر لاعب يطرد من نادي النصر بعد خدمته دون حقوق !! انت عارف من بدأية إنضمامك للنصر انك سوف تطرد وتمنع من الدخول لو طالبت بحقوقك !! الجمهور الرياضي العريض أطلق على النصر فريق الفقر والجاليات ..
بلبل البحر
قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ}سورة النساء
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يكون بعونها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معد نبي الواتس😂

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