سقوط ‎46 قتيلا في تفجير صهريج وقود مفخخ بعفرين

وكالات (صدى):

ارتفع عدد قتلى انفجار صهريج وقود مفخخ في سوق بمدينة عفرين شمال سوريا، اليوم الثلاثاء، إلى 46 شخصًا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن"46 شخصًا على الأقل بينهم مدنيون قتلوا، وأصيب 50 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة وضعت على صهريج وقود في سوق في مدينة عفرين" التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها.

وتسبّب الانفجار باندلاع نيران أدت الى تفحم الجثث، وفق المرصد الذي أكد وجود مدنيين في عداد الضحايا و 6 مقاتلين سوريين موالين لأنقرة على الأقل.

وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ مارس 2018، على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، والتي كانت تُعد ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية، بعد هجوم واسع شنته على المقاتلين الأكراد الذين تعدهم أنقرة "إرهابيين".وتعدّ حصيلة القتلى من بين الأعلى في المنطقة منذ سيطرة القوات التركية عليها قبل عامين. واتهمت وزارة الدفاع التركية في تغريدة المقاتلين الأكراد "باستهداف المدنيين الأبرياء في عفرين".

وأجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكان المنطقة البالغ عددهم 320 ألفًا، على الفرار، ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم.