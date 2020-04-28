نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

سقوط ‎46 قتيلا في تفجير صهريج وقود مفخخ بعفرين

Time منذ ساعتين
Views 1848
سقوط ‎46 قتيلا في تفجير صهريج وقود مفخخ بعفرين

وكالات (صدى):
ارتفع عدد قتلى انفجار صهريج وقود مفخخ في سوق بمدينة عفرين شمال سوريا، اليوم الثلاثاء، إلى 46 شخصًا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن"46 شخصًا على الأقل بينهم مدنيون قتلوا، وأصيب 50 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة وضعت على صهريج وقود في سوق في مدينة عفرين" التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها.

وتسبّب الانفجار باندلاع نيران أدت الى تفحم الجثث، وفق المرصد الذي أكد وجود مدنيين في عداد الضحايا و 6 مقاتلين سوريين موالين لأنقرة على الأقل.

وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ مارس 2018، على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، والتي كانت تُعد ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية، بعد هجوم واسع شنته على المقاتلين الأكراد الذين تعدهم أنقرة "إرهابيين".وتعدّ حصيلة القتلى من بين الأعلى في المنطقة منذ سيطرة القوات التركية عليها قبل عامين. واتهمت وزارة الدفاع التركية في تغريدة المقاتلين الأكراد "باستهداف المدنيين الأبرياء في عفرين".

وأجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكان المنطقة البالغ عددهم 320 ألفًا، على الفرار، ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوعبدالرحمن
‏المفروض تحاسب صحيفة صدى على نشر الخبر وهو غير صحيح الخبر قديم وصدر من الامير عبد الله بن بندر
زائر
وهو انت أول لاعب ولا آخر لاعب يطرد من نادي النصر بعد خدمته دون حقوق !! انت عارف من بدأية إنضمامك للنصر انك سوف تطرد وتمنع من الدخول لو طالبت بحقوقك !! الجمهور الرياضي العريض أطلق على النصر فريق الفقر والجاليات ..
بلبل البحر
قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ}سورة النساء
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يكون بعونها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معد نبي الواتس😂

أخر الأخبار
Time منذ 24 ثانية Views 1002
رسالة من وزير الموارد البشرية للمواطنين بالتزامن مع فتح " المولات "
رسالة من وزير الموارد البشرية للمواطنين بالتزامن مع فتح " المولات "
Time منذ 8 دقائق Views 1184
"الفيروس" يطال قيادي سابق في حزب البشير داخل محبسه
"الفيروس" يطال قيادي سابق في حزب البشير داخل محبسه
Time منذ 23 دقيقة Views 1387
فلاح القحطاني : الهلال حقق 7 بطولات آسيوية
فلاح القحطاني : الهلال حقق 7 بطولات آسيوية
Time منذ 29 دقيقة Views 168
عبدالرحمن الجماز : من يقول ان بطولة أبطال الدوري انها بطولة جديدة غير صحيح
عبدالرحمن الجماز : من يقول ان بطولة أبطال الدوري انها بطولة جديدة غير صحيح
Time منذ 29 دقيقة Views 155
بالصور..أسرة تقطع 30 كم لمعالجة طفلتهم "الملدوغة" رغم ملاصقة منزلهم للمركز الصحي
بالصور..أسرة تقطع 30 كم لمعالجة طفلتهم "الملدوغة" رغم ملاصقة منزلهم للمركز الصحي
Time منذ 37 دقيقة Views 2428
ابراهيم ماطر : رفضت عرض الهلال وفضلت اجلس بالنصر واخرتها ماعطوني شيء
ابراهيم ماطر : رفضت عرض الهلال وفضلت اجلس بالنصر واخرتها ماعطوني شيء
Time منذ 38 دقيقة Views 218
احمد الدوخي يوضح سبب انتقاله من الاتحاد للهلال
احمد الدوخي يوضح سبب انتقاله من الاتحاد للهلال
Time منذ 38 دقيقة Views 180
سليمان الجعيلان : ديربي الرياض هو بين الهلال والشباب
سليمان الجعيلان : ديربي الرياض هو بين الهلال والشباب
Time منذ 41 دقيقة Views 169
بالفيديو.. مذيع يظهر بدون "بنطال" في بث مباشر من المنزل
بالفيديو.. مذيع يظهر بدون "بنطال" في بث مباشر من المنزل
Time منذ 42 دقيقة Views 702