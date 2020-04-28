تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأطفال يحتفلون برمضان في زمن الكورونا
منذ ساعتين
675
واتساب
فيسبوك
تويتر
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابوعبدالرحمن
المفروض تحاسب صحيفة صدى على نشر الخبر وهو غير صحيح الخبر قديم وصدر من الامير عبد الله بن بندر
زائر
وهو انت أول لاعب ولا آخر لاعب يطرد من نادي النصر بعد خدمته دون حقوق !! انت عارف من بدأية إنضمامك للنصر انك سوف تطرد وتمنع من الدخول لو طالبت بحقوقك !! الجمهور الرياضي العريض أطلق على النصر فريق الفقر والجاليات ..
بلبل البحر
قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ}سورة النساء
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يكون بعونها
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معد نبي الواتس😂
أخر الأخبار
منذ 13 ثانية
999
رسالة من وزير الموارد البشرية للمواطنين بالتزامن مع فتح " المولات "
منذ 8 دقائق
1181
"الفيروس" يطال قيادي سابق في حزب البشير داخل محبسه
منذ 23 دقيقة
1387
فلاح القحطاني : الهلال حقق 7 بطولات آسيوية
منذ 29 دقيقة
168
عبدالرحمن الجماز : من يقول ان بطولة أبطال الدوري انها بطولة جديدة غير صحيح
منذ 29 دقيقة
155
بالصور..أسرة تقطع 30 كم لمعالجة طفلتهم "الملدوغة" رغم ملاصقة منزلهم للمركز الصحي
منذ 37 دقيقة
2428
ابراهيم ماطر : رفضت عرض الهلال وفضلت اجلس بالنصر واخرتها ماعطوني شيء
منذ 37 دقيقة
218
احمد الدوخي يوضح سبب انتقاله من الاتحاد للهلال
منذ 37 دقيقة
180
سليمان الجعيلان : ديربي الرياض هو بين الهلال والشباب
منذ 41 دقيقة
169
بالفيديو.. مذيع يظهر بدون "بنطال" في بث مباشر من المنزل
منذ 42 دقيقة
702