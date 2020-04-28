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الأعداد السابقة للصحيفة

الأطفال يحتفلون برمضان في زمن الكورونا

Time منذ ساعتين
Views 675
الأطفال يحتفلون برمضان في زمن الكورونا
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أحدث التعليقات

ابوعبدالرحمن
‏المفروض تحاسب صحيفة صدى على نشر الخبر وهو غير صحيح الخبر قديم وصدر من الامير عبد الله بن بندر
زائر
وهو انت أول لاعب ولا آخر لاعب يطرد من نادي النصر بعد خدمته دون حقوق !! انت عارف من بدأية إنضمامك للنصر انك سوف تطرد وتمنع من الدخول لو طالبت بحقوقك !! الجمهور الرياضي العريض أطلق على النصر فريق الفقر والجاليات ..
بلبل البحر
قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ}سورة النساء
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يكون بعونها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معد نبي الواتس😂

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