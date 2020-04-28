رئيس البرازيل يقود حملة لعودة أنشطة كرة القدم

وكالات (صدى):

قاد جايير بولسونارو رئيس البرازيل، حملة لعودة أنشطة كرة القدم في بلاده سريعاً، بعد توقفها في الفترة الماضية.

وقال بولسونارو لدى مغادرته مقر الرئاسة في العاصمة برازيليا: "نعمل في هذا الاتجاه، يجب فقط عدم السماح بوجود أناس كثيرين في غرف تغيير الملابس"، مشيراً إلى أنه يعتمد بولسونارو على رأي فني من وزارة الصحة، ويرى أنه سيكون أمراً إيجابيا.

وأضاف بولسونارو، أن الخطوة الأولى هي بدء التدريبات ثم يعقبها خوض المباريات في الملاعب مع عدم حضور الجماهير.

وتابع بولسونارو: "جزء من دوري الدرجة الثانية سيلغى تماماً.. على حد علمي اتفقت الأندية على تخفيض 60 أو 50 أو 40 في المئة من الرواتب.. ليست هناك مبيعات تذاكر أو حقوق بث أو عائدات أخرى".

ويذكر أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قرر في مارس الماضي، إيقاف جميع أنشطة كرة القدم حتى إشعار آخر، حيث وصف بولسونارو تلك الخطوة بأنها "هيستيريا".