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رئيس البرازيل يقود حملة لعودة أنشطة كرة القدم

Time منذ 53 دقيقة
Views 1366
رئيس البرازيل يقود حملة لعودة أنشطة كرة القدم

وكالات (صدى):
قاد جايير بولسونارو رئيس البرازيل، حملة لعودة أنشطة كرة القدم في بلاده سريعاً، بعد توقفها في الفترة الماضية.

وقال بولسونارو لدى مغادرته مقر الرئاسة في العاصمة برازيليا: "نعمل في هذا الاتجاه، يجب فقط عدم السماح بوجود أناس كثيرين في غرف تغيير الملابس"، مشيراً إلى أنه يعتمد بولسونارو على رأي فني من وزارة الصحة، ويرى أنه سيكون أمراً إيجابيا.

وأضاف بولسونارو، أن الخطوة الأولى هي بدء التدريبات ثم يعقبها خوض المباريات في الملاعب مع عدم حضور الجماهير.

وتابع بولسونارو: "جزء من دوري الدرجة الثانية سيلغى تماماً.. على حد علمي اتفقت الأندية على تخفيض 60 أو 50 أو 40 في المئة من الرواتب.. ليست هناك مبيعات تذاكر أو حقوق بث أو عائدات أخرى".

ويذكر أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قرر في مارس الماضي، إيقاف جميع أنشطة كرة القدم حتى إشعار آخر، حيث وصف بولسونارو تلك الخطوة بأنها "هيستيريا".

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أحدث التعليقات

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اكثر من 6 مليارات ريال 80% منها صرف على الاجانب وفي الاخير ماينوب المخلص الا تقطيع ثيابه الا نتعض مما فعلته بنا خنازير الاخونجية وقرود الحوثية وشتات الروم ومن يصنع المعروف في غير اهله يلقى كما لاقى مجير ام عامر وان انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمردا وقد يشهد الخبز معي من لا يساوي الخبز الذي اكله
الشرقيه
نفس طريقة عمل الثريد بالمنطقة الشرقيه ومايختلف سوى الاسم بالشرقية يستخدمون خبز أرقاق ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شكرآ ع المعلومه😊
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله😍😍😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيك العافية

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