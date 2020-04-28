آلية إتمام "مبايعة المركبات" إلكترونيًا عبر منصة "أبشر"

عادل الحربي (صدى):

كشفت المديرية العامة للمرور، خدمة مبايعة المركبات عير من للمركبات الخصوصي، وخطوات إتمام إجراءات خدمة نقل الملكية ومبايعة المركبات .

وتتضمن الخطوات الآتي:

• معاينة المركبة وفحصها من قبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة.

• قيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد .

• دخول البائع على منصة أبشر واختيار "عرض مركبة للبيع" وإدخال تفاصيل المبايعة .

• دخول المشتري على منصة أبشر و (قبول أو رفض طلب المبايعة).

• قيام المشتري بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية .

• حال وصول ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة.

• دخول البائع منصة أبشر واختيار "اتمام المبايعة ونقل الملكية" وإكمال الإجراءات اللازمة .

• بعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع .

• قيام المشتري بالتأمين على المركبة.

وأوضحت أنه قبل تنفيذ العملية يجب مراعاة الآتي:

• عدم وجود مخالفات مرورية على المشتري.

• سريان رخصة السير.

• أن يكون مبلغ الشراء بين 5 آلاف و 150 ألف ريال .

• الخدمة في وقتها الحالي متاحة للمواطنين فقط.

وأكدت المديرية أنه لا يشترط حاليا وجود شهادة الفحص الفني الدوري.