نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

آلية إتمام "مبايعة المركبات" إلكترونيًا عبر منصة "أبشر"

Time منذ ساعة
Views 1721
Comment 1
آلية إتمام "مبايعة المركبات" إلكترونيًا عبر منصة "أبشر"

عادل الحربي (صدى):
كشفت المديرية العامة للمرور، خدمة مبايعة المركبات عير من للمركبات الخصوصي، وخطوات إتمام إجراءات خدمة نقل الملكية ومبايعة المركبات .

وتتضمن الخطوات الآتي:

• معاينة المركبة وفحصها من قبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة.

• قيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد .

• دخول البائع على منصة أبشر واختيار "عرض مركبة للبيع" وإدخال تفاصيل المبايعة .

• دخول المشتري على منصة أبشر و (قبول أو رفض طلب المبايعة).

• قيام المشتري بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية .

• حال وصول ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة.

• دخول البائع منصة أبشر واختيار "اتمام المبايعة ونقل الملكية" وإكمال الإجراءات اللازمة .

• بعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع .

• قيام المشتري بالتأمين على المركبة.

وأوضحت أنه قبل تنفيذ العملية يجب مراعاة الآتي:

• عدم وجود مخالفات مرورية على المشتري.

• سريان رخصة السير.

• أن يكون مبلغ الشراء بين 5 آلاف و 150 ألف ريال .

• الخدمة في وقتها الحالي متاحة للمواطنين فقط.

وأكدت المديرية أنه لا يشترط حاليا وجود شهادة الفحص الفني الدوري.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

[email protected]
اكثر من 6 مليارات ريال 80% منها صرف على الاجانب وفي الاخير ماينوب المخلص الا تقطيع ثيابه الا نتعض مما فعلته بنا خنازير الاخونجية وقرود الحوثية وشتات الروم ومن يصنع المعروف في غير اهله يلقى كما لاقى مجير ام عامر وان انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمردا وقد يشهد الخبز معي من لا يساوي الخبز الذي اكله
الشرقيه
نفس طريقة عمل الثريد بالمنطقة الشرقيه ومايختلف سوى الاسم بالشرقية يستخدمون خبز أرقاق ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شكرآ ع المعلومه😊
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله😍😍😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيك العافية

أخر الأخبار

مجلس الوزراء يوافق على تقديم خدمات الكهرباء والمياه دون أي شهادة
مجلس الوزراء يوافق على تقديم خدمات الكهرباء والمياه دون أي شهادة
Time منذ 16 ثانية Views 1001
قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء
قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء
Time منذ 7 دقائق Views 1239
العروس حالفه يصير الزواج وسط الكورونا
العروس حالفه يصير الزواج وسط الكورونا
Time منذ 7 دقائق Views 56
أميرة محمد تتحدث عن مسلسلها مع الفنان خالد عبدالرحمن
أميرة محمد تتحدث عن مسلسلها مع الفنان خالد عبدالرحمن
Time منذ 8 دقائق Views 118
مكان غريب لطبخ الاكل
مكان غريب لطبخ الاكل
Time منذ 9 دقائق Views 95
انتبه من بطارية السيارة
انتبه من بطارية السيارة
Time منذ 9 دقائق Views 67
عاملة منزل تخاطر بحياتها من اجل التنظيف !
عاملة منزل تخاطر بحياتها من اجل التنظيف !
Time منذ 9 دقائق Views 92
"فيفا" يلمح بضرورة إلغاء الموسم في العالم
"فيفا" يلمح بضرورة إلغاء الموسم في العالم
Time منذ 10 دقائق Views 1197
ليتها سمعت الكلام
ليتها سمعت الكلام
Time منذ 10 دقائق Views 85
تسجيل المواليد إلكترونيا وتوصيل شهادة الميلاد عبر العنوان الوطني
تسجيل المواليد إلكترونيا وتوصيل شهادة الميلاد عبر العنوان الوطني
Time منذ 11 دقيقة Views 1197