آلية إتمام "مبايعة المركبات" إلكترونيًا عبر منصة "أبشر"

وتتضمن الخطوات الآتي:
• معاينة المركبة وفحصها من قبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة.
• قيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد .
• دخول البائع على منصة أبشر واختيار "عرض مركبة للبيع" وإدخال تفاصيل المبايعة .
• دخول المشتري على منصة أبشر و (قبول أو رفض طلب المبايعة).
• قيام المشتري بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية .
• حال وصول ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة.
• دخول البائع منصة أبشر واختيار "اتمام المبايعة ونقل الملكية" وإكمال الإجراءات اللازمة .
• بعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع .
• قيام المشتري بالتأمين على المركبة.
وأوضحت أنه قبل تنفيذ العملية يجب مراعاة الآتي:
• عدم وجود مخالفات مرورية على المشتري.
• سريان رخصة السير.
• أن يكون مبلغ الشراء بين 5 آلاف و 150 ألف ريال .
• الخدمة في وقتها الحالي متاحة للمواطنين فقط.
وأكدت المديرية أنه لا يشترط حاليا وجود شهادة الفحص الفني الدوري.