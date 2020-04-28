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"التخصصات الصحية" تُعدل تاريخ انتهاء التصنيف المؤقت.. ومواطنون: «اللي يصير حرام»

Time منذ ساعة
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"التخصصات الصحية" تُعدل تاريخ انتهاء التصنيف المؤقت.. ومواطنون: «اللي يصير حرام»

الرياض (صدى):
أثارت هيئة التخصصات الصحية جدلًا واسعًا بسبب تغيير تاريخ انتهاء التصنيف المؤقت؛ بشكل مفاجىء وفي ظل أزمة فيروس كورونا.

ودشن المواطنين وسم تظلم هيئه التخصصات الصحية، الذي شهد تفاعل كبير من قبل من وقع عليهم الظلم وفقًا لتغريداتهم.

وقال مغرد : "هل يٌعقل اللي صاير فينا منحتونا تصنيف مؤقت ولم يقبل الاعتراف به من المنشأت الصحيه والحين تم تغيير تاريخ تصنيفي المؤقت واصبح منتهي منذ شهر دون معرفه الاسباب من قبلكم اتمنى إعاده النظر ف ذي القرارات".

وكتب أخر: "ليه تغيرين تاريخ انتهاء التصنيف المؤقت ليه تناقضون نفسكم اتقو الله في انفسكم وفينا ترانا ابناء للوطن كلنا عيب عليكم".

وتابع أخر: "هل يٌعقل اللي صاير فينا منحتونا تصنيف مؤقت ولم يقبل الاعتراف به من المنشأت الصحيه والحين تم تغيير تاريخ تصنيفي المؤقت واصبح منتهي منذ شهر دون معرفه الاسباب من قبلكم اتمنى إعاده النظر ف ذي القرارات

وتساءل أخر: "ماهذا التلاعب بتاريخ التصنيف المؤقت ، كيف تضعون تاريخ انتهاء التصنيف ٢/٣/٢٠٢٠ و قرار التصنيف المؤقت صدر بعده ١٦/٤/٢٠٢٠،من المسؤول الذي اصدر الأمر و تلاعب بالتواريخ بالموقع و بهذا الشكل".

وأضاف أخر: " سعر الاختبار للصيدلة ١١٠٠رسوم الاختبار و١١٠٠رسوم برنامج ممارس اللي لازم نسجل فيه عشان نختبر يعني المجموع٢٢٠٠ريال سعودي في ظل الأزمة لانملك هذا المبلغ وجميع دفعات الصيدلة ممن تخرجو قبل٢٠١٨ أخذو رخصة وتوظفو بدون هالاختبار

ووجه أخر رسالة للمسؤولين قائلا: "بما ان شباب الوطن حريص ع خدمة البلد وفي ظل الظروف الراهنه ي ليت الهيئه تبادر ب استثناء دائم وليس مؤقت طالبين التصنيف هذه المره لخدمة الوطن".

واستكمل أخر هل يعقل أن يحدد مصير حياتنا العملية بناءً على اختبار مدته ٦ ساعات ولا يؤخذ بعين الاعتبار ٦ سنوات قضيناها في دراسة التخصص !! هل كفاءتنا تحدد فقط بهذه الطريقة !!

وكانت الهيئة أصدرت بيانًا أمس قالت فيه : "تعلن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن الاستئناف التدريجي لاختبارات الممارسة المهنية الإلكترونية (التصنيف) مع تطبيق الاشتراطات الصحية، في مدينة الرياض وجدة والخبر وأبها".

وقالت : "تشير الهيئة إلى أن التسجيل المؤقت لا يزال ساريًا حتى نهاية فترته المحددة 6 أشهر، وفي حال اجتياز الاختبار يتحول إلى تسجيل نهائي".

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أحدث التعليقات

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اكثر من 6 مليارات ريال 80% منها صرف على الاجانب وفي الاخير ماينوب المخلص الا تقطيع ثيابه الا نتعض مما فعلته بنا خنازير الاخونجية وقرود الحوثية وشتات الروم ومن يصنع المعروف في غير اهله يلقى كما لاقى مجير ام عامر وان انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمردا وقد يشهد الخبز معي من لا يساوي الخبز الذي اكله
الشرقيه
نفس طريقة عمل الثريد بالمنطقة الشرقيه ومايختلف سوى الاسم بالشرقية يستخدمون خبز أرقاق ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شكرآ ع المعلومه😊
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله😍😍😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيك العافية

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