نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

"السديس" يلقي كلمة توجيهية لجميع العاملين بالمسجد الحرام

Time منذ ساعة
Views 1578
"السديس" يلقي كلمة توجيهية لجميع العاملين بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة توجيهية عبر الجهاز اللاسلكي إلى منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الأمنية والصحية المشاركة في تسيير الأعمال القائمة في المسجد الحرام خلال موسم رمضان المبارك ١٤٤١ هـ.

وأشاد معالي الرئيس العام خلال كلمته بالتكاتف والتعاون الذي لمسه بين جميع الجهات المتواجدة بالمسجد الحرام وتميزهم في أداء المهام الموكلة إليهم منذ بداية شهر رمضان المبارك، موصياً إياهم بتقوى الله واستشعار عظم وفضل العمل في الحرم المكي الشريف وبذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين ومرتاديهما.

ودعا الشيخ السديس الله - عز وجل - أن يوفق الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تطوير الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يولونه من اهتمام وعناية ورعاية بصحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين على وجه الخصوص والمواطنين والمقيمين على أرض بلادنا على وجه العموم وتوفير أفضل سبل الوقاية والسلامة الحديثة من جائحة فايروس كورونا المستجد.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

[email protected]
اكثر من 6 مليارات ريال 80% منها صرف على الاجانب وفي الاخير ماينوب المخلص الا تقطيع ثيابه الا نتعض مما فعلته بنا خنازير الاخونجية وقرود الحوثية وشتات الروم ومن يصنع المعروف في غير اهله يلقى كما لاقى مجير ام عامر وان انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمردا وقد يشهد الخبز معي من لا يساوي الخبز الذي اكله
الشرقيه
نفس طريقة عمل الثريد بالمنطقة الشرقيه ومايختلف سوى الاسم بالشرقية يستخدمون خبز أرقاق ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شكرآ ع المعلومه😊
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله😍😍😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيك العافية

أخر الأخبار

قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء
قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء
Time منذ 7 دقائق Views 1239
العروس حالفه يصير الزواج وسط الكورونا
العروس حالفه يصير الزواج وسط الكورونا
Time منذ 7 دقائق Views 56
أميرة محمد تتحدث عن مسلسلها مع الفنان خالد عبدالرحمن
أميرة محمد تتحدث عن مسلسلها مع الفنان خالد عبدالرحمن
Time منذ 8 دقائق Views 109
مكان غريب لطبخ الاكل
مكان غريب لطبخ الاكل
Time منذ 8 دقائق Views 90
انتبه من بطارية السيارة
انتبه من بطارية السيارة
Time منذ 9 دقائق Views 67
عاملة منزل تخاطر بحياتها من اجل التنظيف !
عاملة منزل تخاطر بحياتها من اجل التنظيف !
Time منذ 9 دقائق Views 87
"فيفا" يلمح بضرورة إلغاء الموسم في العالم
"فيفا" يلمح بضرورة إلغاء الموسم في العالم
Time منذ 9 دقائق Views 1197
ليتها سمعت الكلام
ليتها سمعت الكلام
Time منذ 10 دقائق Views 85
تسجيل المواليد إلكترونيا وتوصيل شهادة الميلاد عبر العنوان الوطني
تسجيل المواليد إلكترونيا وتوصيل شهادة الميلاد عبر العنوان الوطني
Time منذ 10 دقائق Views 1192
شاهد..حبات البرد بشكل فيروس كورونا
شاهد..حبات البرد بشكل فيروس كورونا
Time منذ 14 دقيقة Views 1309