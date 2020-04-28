"السديس" يلقي كلمة توجيهية لجميع العاملين بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):

ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة توجيهية عبر الجهاز اللاسلكي إلى منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الأمنية والصحية المشاركة في تسيير الأعمال القائمة في المسجد الحرام خلال موسم رمضان المبارك ١٤٤١ هـ.

وأشاد معالي الرئيس العام خلال كلمته بالتكاتف والتعاون الذي لمسه بين جميع الجهات المتواجدة بالمسجد الحرام وتميزهم في أداء المهام الموكلة إليهم منذ بداية شهر رمضان المبارك، موصياً إياهم بتقوى الله واستشعار عظم وفضل العمل في الحرم المكي الشريف وبذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين ومرتاديهما.

ودعا الشيخ السديس الله - عز وجل - أن يوفق الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تطوير الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يولونه من اهتمام وعناية ورعاية بصحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين على وجه الخصوص والمواطنين والمقيمين على أرض بلادنا على وجه العموم وتوفير أفضل سبل الوقاية والسلامة الحديثة من جائحة فايروس كورونا المستجد.