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بلدية بلقرن تعيد فتح مركزين للتسوق بعد ظهور نتيجة تحاليل الباصق

Time منذ 36 دقيقة
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بلدية بلقرن تعيد فتح مركزين للتسوق بعد ظهور نتيجة تحاليل الباصق

أبها (صدى):
قررت بلدية بلقرن إعادة فتح مركزين للتسوق في المحافظة بعد حادثة بصق مقيم على الخضار بأحد مراكز التسوق، وذلك بعد ظهور نتيجة تحليل المقيم وخلوّه من الفيروسات.

جاء ذلك بعد ظهور نتائج التحاليل التي أجرتها وزارة الصحة لمقيم من جنسية عربية، الذي قام بحادثة البصق بأحد مراكز التسوق بالمحافظة ثم توجه لمركز تسوق آخر وقام بنفس الفعل.

وأظهرت نتائج التحاليل سلامة المقيم من الفيروسات بناءً على التقرير المعد من قبل الوزارة، حيث شرعت بلدية محافظة بلقرن في الإشراف على تعقيم مركزي التسوق والتأكد من تاريخ المنتجات المعروضة بهما، وذلك للسماح بفتحهما مرة أخرى للمتسوقين.

وأكد رئيس بلدية محافظة بلقرن "أحمد عوض البارقي"، أن ما قامت به البلدية من إجراءات في إغلاق المركزين يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها، بناءً على توجيه أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي".

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أحدث التعليقات

محمد سالم
مشجع الحالمي الترشيحي سارقين حق جابيلو الذي لو كان بطل السوبر 99 هو الاتحاد لما قبلوا بأن يؤخذ تمثيل اسيا منهم ولما وجد الصفراويه ما يتغنون بلطشه لمدة 22 عاما من القحط على المستوى الآسيوي
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،، Can بالإم Can أفضل مما Can ،،،،،،،،،،،،،،،، الله يمهل ولا يهمل.. .God never forget
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
محمد
هههههه شف من يمدح الثاني
ابو محمد 😎
جزاهم الله خير الجزى .. آمين .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يارب يارحمن يارحيم .. آمين ..

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