بالفيديو.. مفيد النويصر: "كنت أبكي من القهر لأني ما معي ريال لأهل بيتي»

وقال في برنامج إذاعي رمضاني، إنه تعرض للطرد وكان يشعر بالكسرة والقهر وكان يبكي بحرقة، إلا أن والدته قالت له بكره الدنيا ستكون أفضل وبالفعل الحال انقلب.
وأضاف : "كنت سيكورتي ، ما املك ريال، وكل ما أحلم به أن يتم الموافقة على أن أعمل سيكيورتي "
يذكر أن "النويصر" هو اعلامي شاب في عام 2007 ميلاديا قام بنشر رواية له تم ترشيحها الى جائزة البوكر و قام بنشرها ” الدار العربية للعلوم ناشرون، وهو صاحب برنامج "من الصفر"، وتولى العديد من المناصب القيادية في العديد من المؤسسات الاعلامية ، ويشغل منصب مدير الإعلام الجديد بداخل مجموعة mbc في المملكة.