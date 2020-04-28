نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مفيد النويصر: "كنت أبكي من القهر لأني ما معي ريال لأهل بيتي»

Time منذ ساعة
Views 2129
بالفيديو.. مفيد النويصر: "كنت أبكي من القهر لأني ما معي ريال لأهل بيتي»

علي القحطاني (صدى):
كشف الإعلامي مفيد النويصر أنه مر بلحظات قاسية في حياته حتى وصل إلى ما هو عليه الأن.

وقال في برنامج إذاعي رمضاني، إنه تعرض للطرد وكان يشعر بالكسرة والقهر وكان يبكي بحرقة، إلا أن والدته قالت له بكره الدنيا ستكون أفضل وبالفعل الحال انقلب.

وأضاف : "كنت سيكورتي ، ما املك ريال، وكل ما أحلم به أن يتم الموافقة على أن أعمل سيكيورتي "

يذكر أن "النويصر" هو اعلامي شاب في عام 2007 ميلاديا قام بنشر رواية له تم ترشيحها الى جائزة البوكر و قام بنشرها ” الدار العربية للعلوم ناشرون، وهو صاحب برنامج "من الصفر"، وتولى العديد من المناصب القيادية في العديد من المؤسسات الاعلامية ، ويشغل منصب مدير الإعلام الجديد بداخل مجموعة mbc في المملكة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد سالم
مشجع الحالمي الترشيحي سارقين حق جابيلو الذي لو كان بطل السوبر 99 هو الاتحاد لما قبلوا بأن يؤخذ تمثيل اسيا منهم ولما وجد الصفراويه ما يتغنون بلطشه لمدة 22 عاما من القحط على المستوى الآسيوي
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،، Can بالإم Can أفضل مما Can ،،،،،،،،،،،،،،،، الله يمهل ولا يهمل.. .God never forget
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
محمد
هههههه شف من يمدح الثاني
ابو محمد 😎
جزاهم الله خير الجزى .. آمين .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يارب يارحمن يارحيم .. آمين ..

أخر الأخبار

"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
Time منذ دقيقة Views 1054
مُقيم بجدة يتطاول على المملكة ويمتدح " أردوغان "
مُقيم بجدة يتطاول على المملكة ويمتدح " أردوغان "
Time منذ 5 دقائق Views 1208
الشيخ الخثلان يوضح حكم ترك المرأة الحامل للصيام (فيديو)
الشيخ الخثلان يوضح حكم ترك المرأة الحامل للصيام (فيديو)
Time منذ 9 دقائق Views 1205
تكلفة علاج الفرد المصاب بكورونا في المملكة
تكلفة علاج الفرد المصاب بكورونا في المملكة
Time منذ 20 دقيقة Views 1901
لويز وثلاثي الحزم يُغادرون المملكة
لويز وثلاثي الحزم يُغادرون المملكة
Time منذ 28 دقيقة Views 1387
السفارة في تركيا: غادر 243 مواطنًا إلى السعودية اليوم
السفارة في تركيا: غادر 243 مواطنًا إلى السعودية اليوم
Time منذ 32 دقيقة Views 1518
بلدية بلقرن تعيد فتح مركزين للتسوق بعد ظهور نتيجة تحاليل الباصق
بلدية بلقرن تعيد فتح مركزين للتسوق بعد ظهور نتيجة تحاليل الباصق
Time منذ 36 دقيقة Views 1423
مسنة احرجت مذيعة على الهواء بسبب سيلفي
مسنة احرجت مذيعة على الهواء بسبب سيلفي
Time منذ 38 دقيقة Views 401
زارا البلوشي تعلق على الحجر الصحي
زارا البلوشي تعلق على الحجر الصحي
Time منذ 38 دقيقة Views 347
باكستاني ماينخاف عليه
باكستاني ماينخاف عليه
Time منذ 39 دقيقة Views 501