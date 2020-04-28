نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

حسم قضية ساكن "غرفة الصفيح" بدفنه بعد أيام من وفاته بالكويت

Time منذ 59 دقيقة
Views 2099
Comment 1
حسم قضية ساكن "غرفة الصفيح" بدفنه بعد أيام من وفاته بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
دُفن في الكويت، المسن البدون فالح الفرهود بوحسن، المعروف إعلاميًا بـ "حبيس الصفيح"؛ عقب أيام من وفاته التي رافقتها عوائق قانونية منعت دفنه عقب الوفاة مباشرةً.

وجاء ذلك عقب استلام جثمانه الذي كان موجودًا في مستشفى الفروانية، الذي دخله قبل عشرة أيام نتيجة أزمة صحية ليتوفى فيها ويُترك الجثمان طيلة هذه الفترة؛ بسبب بعض الإجراءات القانونية، بحسب نشطاء.

واستلمت الناشطة الاجتماعية عبير الجمعة جثمان المسن، ونشرت وثيقة عبر حسابها في "تويتر" تؤكد ذلك، ليتم دفنه وسط حضور عدد محدود من الرجال.

ويذكر أن الناشطة أثارت قضية العم بوحسن مجددًا خلال الأيام القليلة الماضية بعد غيابها أشهرا عن الإعلام، معلنةً أنه "تُوفي إلا أنه تم رفض منحها وبعض المتطوعين تصريحًا من إدارة المستشفى لدفنه بسبب بعض الإجراءات القانونية".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد سالم
مشجع الحالمي الترشيحي سارقين حق جابيلو الذي لو كان بطل السوبر 99 هو الاتحاد لما قبلوا بأن يؤخذ تمثيل اسيا منهم ولما وجد الصفراويه ما يتغنون بلطشه لمدة 22 عاما من القحط على المستوى الآسيوي
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،، Can بالإم Can أفضل مما Can ،،،،،،،،،،،،،،،، الله يمهل ولا يهمل.. .God never forget
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
محمد
هههههه شف من يمدح الثاني
ابو محمد 😎
جزاهم الله خير الجزى .. آمين .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يارب يارحمن يارحيم .. آمين ..

أخر الأخبار

"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
Time منذ دقيقة Views 1044
مُقيم بجدة يتطاول على المملكة ويمتدح " أردوغان "
مُقيم بجدة يتطاول على المملكة ويمتدح " أردوغان "
Time منذ 4 دقائق Views 1199
الشيخ الخثلان يوضح حكم ترك المرأة الحامل للصيام (فيديو)
الشيخ الخثلان يوضح حكم ترك المرأة الحامل للصيام (فيديو)
Time منذ 9 دقائق Views 1205
تكلفة علاج الفرد المصاب بكورونا في المملكة
تكلفة علاج الفرد المصاب بكورونا في المملكة
Time منذ 20 دقيقة Views 1891
لويز وثلاثي الحزم يُغادرون المملكة
لويز وثلاثي الحزم يُغادرون المملكة
Time منذ 28 دقيقة Views 1387
السفارة في تركيا: غادر 243 مواطنًا إلى السعودية اليوم
السفارة في تركيا: غادر 243 مواطنًا إلى السعودية اليوم
Time منذ 32 دقيقة Views 1513
بلدية بلقرن تعيد فتح مركزين للتسوق بعد ظهور نتيجة تحاليل الباصق
بلدية بلقرن تعيد فتح مركزين للتسوق بعد ظهور نتيجة تحاليل الباصق
Time منذ 36 دقيقة Views 1423
مسنة احرجت مذيعة على الهواء بسبب سيلفي
مسنة احرجت مذيعة على الهواء بسبب سيلفي
Time منذ 37 دقيقة Views 401
زارا البلوشي تعلق على الحجر الصحي
زارا البلوشي تعلق على الحجر الصحي
Time منذ 38 دقيقة Views 347
باكستاني ماينخاف عليه
باكستاني ماينخاف عليه
Time منذ 39 دقيقة Views 501