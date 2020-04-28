حسم قضية ساكن "غرفة الصفيح" بدفنه بعد أيام من وفاته بالكويت

خالد الظفيري (صدى):

دُفن في الكويت، المسن البدون فالح الفرهود بوحسن، المعروف إعلاميًا بـ "حبيس الصفيح"؛ عقب أيام من وفاته التي رافقتها عوائق قانونية منعت دفنه عقب الوفاة مباشرةً.

وجاء ذلك عقب استلام جثمانه الذي كان موجودًا في مستشفى الفروانية، الذي دخله قبل عشرة أيام نتيجة أزمة صحية ليتوفى فيها ويُترك الجثمان طيلة هذه الفترة؛ بسبب بعض الإجراءات القانونية، بحسب نشطاء.

واستلمت الناشطة الاجتماعية عبير الجمعة جثمان المسن، ونشرت وثيقة عبر حسابها في "تويتر" تؤكد ذلك، ليتم دفنه وسط حضور عدد محدود من الرجال.

ويذكر أن الناشطة أثارت قضية العم بوحسن مجددًا خلال الأيام القليلة الماضية بعد غيابها أشهرا عن الإعلام، معلنةً أنه "تُوفي إلا أنه تم رفض منحها وبعض المتطوعين تصريحًا من إدارة المستشفى لدفنه بسبب بعض الإجراءات القانونية".