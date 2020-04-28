الغذاء والدواء تحذر من العرقسوس: «يقلل فعالية بعض الأدوية»

عادل الحربي (صدى):

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، من خطورة تناول العرقسوس مع عدد من الأدوية .

وقالت إن العرقسوس يقلل من فعالية علاج ضغط الدم، ناصحة بعدم تناوله في هذه الحالة.