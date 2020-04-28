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الأعداد السابقة للصحيفة

الغذاء والدواء تحذر من العرقسوس: «يقلل فعالية بعض الأدوية»

Time منذ 10 دقائق
Views 1181
الغذاء والدواء تحذر من العرقسوس: «يقلل فعالية بعض الأدوية»

عادل الحربي (صدى):
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، من خطورة تناول العرقسوس مع عدد من الأدوية .

وقالت إن العرقسوس يقلل من فعالية علاج ضغط الدم، ناصحة بعدم تناوله في هذه الحالة.

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أحدث التعليقات

الملل
هذي نغمة تهديد تثبت انهم السبب
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله ... ايش هذا معقوله الناس ما تفهم التحذيرات
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ماستحون من الكذب ، مايستحون عندما ينكشف كذبهم ......؟؟؟
ابو عمار
الله يكفينا شركم
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله ... ما يهمهم الا المدراء والباقين طز فيهم

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