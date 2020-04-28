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الصين: كورونا لن يختفي وسيعود للظهور "كل عام"

Time منذ 27 دقيقة
Views 1414
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الصين: كورونا لن يختفي وسيعود للظهور "كل عام"

بكين (صدى):
حذر علماء صينيون من أن فيروس كورونا "لن يختفي"، قائلين إنه سيعود للظهور "كل عام".

وقالت مجموعة من الباحثين في مجال الفيروسات والأطباء الصينيين: إنه ليس من المرجح أن "يختفي" فيروس كورونا المستجد بالطريقة التي حدثت مع فيروس سارس قبل 17 عامًا؛ وذلك لأن كورونا قادر على الدخول إلى جسم الإنسان وعدم التسبب بأي أعراض، على عكس سارس.

وقال مدير معهد الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، جين تشي: إنه "من المحتمل جدًّا أن يكون كورونا وباءً يتعايش معه البشر لفترة طويلة، ويصبح موسميًّا ومستمرًّا بالتواجد داخل الأجسام البشرية".

وأصبح هناك إجماع بين كبار الباحثين والحكومات في جميع أنحاء العالم، على أنه من غير المحتمل القضاء على "كوفيد-19"، على الرغم من عمليات الإغلاق المكلفة التي أدت إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد العالمي.

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أحدث التعليقات

الملل
هذي نغمة تهديد تثبت انهم السبب
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله ... ايش هذا معقوله الناس ما تفهم التحذيرات
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ماستحون من الكذب ، مايستحون عندما ينكشف كذبهم ......؟؟؟
ابو عمار
الله يكفينا شركم
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله ... ما يهمهم الا المدراء والباقين طز فيهم

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