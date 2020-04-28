نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. حسن البلام يُثير الجدل باستهزاءه بـ "الأرامل"

Time منذ 16 ساعة
Views 2841
Comment 2
شاهد.. حسن البلام يُثير الجدل باستهزاءه بـ "الأرامل"

خالد الظفيري (صدى):
أثار النجم الكويتي حسن البلام، الجدل بعد انتشار مقطع فيديو له يستهزء فيه بالأرامل، إذ وصف أحدهم بأن "جسمه جسم أرامل " .

يذكر أن الفنان الكوميدي حسن البلام يخوض سباق المسلسلات في شهر رمضان المبارك بمسلسل "السجن".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

راكان
مافهمت وش يعني دون شهاده
مطر الاسود
هين انت لم توجه النقد للمصلحة العامة اللي قاهرك انه يتقاضى راتب خيالي لا تحلم به انت
سعيد الهلالي
والله كل يوم يحذرونا من اطعمة جديده ما تعرف من نصدق من امس عصير الفنتوا ولنا ٣٠ سنه وحنا نشربه وبقول يضر بالقلب. والله ااحمد ما صار. لنا شي.
ابو عمار
قريبا ان شاء الله نجتمع جميعا حول الكعبه المشرفه
عنتر فاضي جيبه
مايحلى السحور الا مع الكبسة وبعدها شاهي كبوس ..

أخر الأخبار

بالفيديو والصور.. هيونداي تعلن عن تصميمها الجديد الرياضي "إن لاين"
بالفيديو والصور.. هيونداي تعلن عن تصميمها الجديد الرياضي "إن لاين"
Time منذ دقيقة Views 1024
شاهد.. استقبال حافل بـ «الطبل والمزمار» لممرضة كانت مصابة بالفيروس
شاهد.. استقبال حافل بـ «الطبل والمزمار» لممرضة كانت مصابة بالفيروس
Time منذ 3 دقائق Views 97
كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول 
كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول 
Time منذ 6 دقائق Views 1176
انخفاض أسعار الذهب في التعاملات الفورية
انخفاض أسعار الذهب في التعاملات الفورية
Time منذ 10 دقائق Views 1213
«حقوق الإنسان» تتوعد من يتهاون في سرية المعلومات الإئتمانية للمستهلكين
«حقوق الإنسان» تتوعد من يتهاون في سرية المعلومات الإئتمانية للمستهلكين
Time منذ 18 دقيقة Views 1333
المسند: تشكل سحب ممطرة على مناطق واسعة بالمملكة
المسند: تشكل سحب ممطرة على مناطق واسعة بالمملكة
Time منذ 21 دقيقة Views 1389
«التعاونية للتأمين» تعلن عن وظائف شاغرة
«التعاونية للتأمين» تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 23 دقيقة Views 1330
بالفيديو.. تاريخ الشيخ الفقيه وإمام المسجد النبوي عبدالقادر شيبة الحمد
بالفيديو.. تاريخ الشيخ الفقيه وإمام المسجد النبوي عبدالقادر شيبة الحمد
Time منذ 31 دقيقة Views 1608
دولة تلزم مواطنيها بارتداء الكمامات
دولة تلزم مواطنيها بارتداء الكمامات
Time منذ 32 دقيقة Views 388
هطول أمطار رعدية على جازان
هطول أمطار رعدية على جازان
Time منذ 37 دقيقة Views 1454