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شاهد.. حسن البلام يُثير الجدل باستهزاءه بـ "الأرامل"
منذ 16 ساعة
2841
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خالد الظفيري (صدى):
أثار النجم الكويتي حسن البلام، الجدل بعد انتشار مقطع فيديو له يستهزء فيه بالأرامل، إذ وصف أحدهم بأن "جسمه جسم أرامل " .
يذكر أن الفنان الكوميدي حسن البلام يخوض سباق المسلسلات في شهر رمضان المبارك بمسلسل "السجن".
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أحدث التعليقات
راكان
مافهمت وش يعني دون شهاده
مطر الاسود
هين انت لم توجه النقد للمصلحة العامة اللي قاهرك انه يتقاضى راتب خيالي لا تحلم به انت
سعيد الهلالي
والله كل يوم يحذرونا من اطعمة جديده ما تعرف من نصدق من امس عصير الفنتوا ولنا ٣٠ سنه وحنا نشربه وبقول يضر بالقلب. والله ااحمد ما صار. لنا شي.
ابو عمار
قريبا ان شاء الله نجتمع جميعا حول الكعبه المشرفه
عنتر فاضي جيبه
مايحلى السحور الا مع الكبسة وبعدها شاهي كبوس ..
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