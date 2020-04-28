شاهد.. حسن البلام يُثير الجدل باستهزاءه بـ "الأرامل"

خالد الظفيري (صدى):

أثار النجم الكويتي حسن البلام، الجدل بعد انتشار مقطع فيديو له يستهزء فيه بالأرامل، إذ وصف أحدهم بأن "جسمه جسم أرامل " .

يذكر أن الفنان الكوميدي حسن البلام يخوض سباق المسلسلات في شهر رمضان المبارك بمسلسل "السجن".