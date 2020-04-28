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الأعداد السابقة للصحيفة

الهيئة الملكية بالجبيل تحدد الاشتراطات لفتح المحلات التجارية

Time منذ ساعتين
Views 1464
الهيئة الملكية بالجبيل تحدد الاشتراطات لفتح المحلات التجارية

الجبيل الصناعية (صدى):
حددت الهيئة الملكية بالجبيل عدداً من الإشتراطات والاحترازات للسماح بفتح المحلات التجارية بمدينة الجبيل الصناعية خلال فترة السماح والتي تبدأ يوم غدٍ، وتضمنت إغلاق كل أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أوالعروض، وإزالة كل الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، ووجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل.

وأكدت على منع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، وتوفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كافي عند المداخل، ووجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بارتداء الكمامات، والالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة، ومنع دخول الأشخاص تحت سن 15 سنة، وتوفير عدد كافٍ من رجال الأمن وعمل جولات مستمرة للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، ونشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى إغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج إلا في الحالات الضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن حيث يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد .

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أحدث التعليقات

الملل
هذي نغمة تهديد تثبت انهم السبب
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله ... ايش هذا معقوله الناس ما تفهم التحذيرات
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ماستحون من الكذب ، مايستحون عندما ينكشف كذبهم ......؟؟؟
ابو عمار
الله يكفينا شركم
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله ... ما يهمهم الا المدراء والباقين طز فيهم

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