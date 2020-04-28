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"هدف" يدعو المنشآت لتسجيل الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في "دعم التوظيف"

Time منذ ساعتين
Views 1645
"هدف" يدعو المنشآت لتسجيل الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في "دعم التوظيف"

الرياض (صدى):
دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، منشآت القطاع الخاص إلى تسجيل الموظفين السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف قبل نهاية آخر موعد للتسجيل 10 مايو 2020، من أجل الاستفادة من الفترة الاستثنائية التي أتاحها الصندوق للمنشآت، للاستفادة من المبادرة بأثر رجعي.

ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من الأثر الرجعي للفترة بين 1 يوليو 2019 و 27 أبريل 2020 والتسجيل إلكترونيًا في المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط هنا.

ويتاح للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة دعم التوظيف من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تتراوح أجورهم بين 3200 ريال و 15 ألف ريال المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي) فقط.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).

وتدعم مبادرة دعم التوظيف، أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك أي توظيف جديد، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال أيهما أقل.

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أحدث التعليقات

الملل
هذي نغمة تهديد تثبت انهم السبب
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله ... ايش هذا معقوله الناس ما تفهم التحذيرات
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ماستحون من الكذب ، مايستحون عندما ينكشف كذبهم ......؟؟؟
ابو عمار
الله يكفينا شركم
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله ... ما يهمهم الا المدراء والباقين طز فيهم

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