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ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية خلال فترة رفع منع التجول الجزئي

Time منذ ساعتين
Views 1759
ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية خلال فترة رفع منع التجول الجزئي

المدينة المنورة (صدى):
حددت أمانة المدينة المنورة ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية خلال فترة رفع منع التجول الجزئي الذي يبدأ العمل بتطبيق القرار غدا صباحا وذلك بهدف اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبينت الأمانة أن أبرز تلك الضوابط هي إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصلاة أو غرف قياس الملابس وتنظيم عملية دخول وخروج العملاء للمتجر مع حساب متوسط عدد العملاء داخل المنشأة بما لا يقل عن 10 متر مربع لكل عميل مع وضع علامات أرضية لتحقيق مسافة التباعد وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء (القفازات ، الكمامات ، المطهرات) وتعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق يومياً وكذلك منع دخول الأطفال تحت سن (15) عام وإزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات وإغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج وفي حال عدم وجود درج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.

كما تضمنت الاشتراطات توفير وحدات فحص طبي وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كافة مداخل المركز وتوفير غرفة للعزل الطبي عند الاشتباه في أي حالة وأهمية وجود أفراد أمن للتأكد من إلزام العملاء بلبس الكمامة وتنظيم الدخول إلى السوق والالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية قدر الإمكان .

ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة ، وفي حال رصد ملاحظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله ... ايش هذا معقوله الناس ما تفهم التحذيرات
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ماستحون من الكذب ، مايستحون عندما ينكشف كذبهم ......؟؟؟
ابو عمار
الله يكفينا شركم
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله ... ما يهمهم الا المدراء والباقين طز فيهم
ابو سلطان
ههههههههه عندنا الاعب يبصق على منافسة ولا يعاقب بل يقولون بصقة بطريقة ذكية ويتفاخر بها اعلام نادية ومشجعينة . لا احد يقول من تقصد اكثر من لاعب عملها هذا الموسم . ولا حسيب ولا رقيب وياقلب لاتحزن. وتعيش اكثر بتشوب اكثر..

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