انخفاض كبير في نسبة الرسائل المعاد توجيهها عبر «واتساب»

وكالات (صدى):

فرضت "واتساب"، قيوداً جديدة منذ بداية الشهر الحالي على عملية إعادة توجيه الرسالة، فأصبح بإمكان المستخدم إعادة توجيه الرسالة لشخص واحد فقط في كل مرة، بدلاً من خمسة أشخاص، من أجل الحد من انتشار الأخبار والشائعات الزائفة والمضللة.

وأعلنت عن انخفاض نسبة الرسائل المعاد توجيهها عبر "واتساب" بين المستخدمين؛ حيث شهدت انخفاضاً كبيراً تجاوز 70% على مستوى العالم، بعد أسابيع قليلة من فرض وتطبيق القيود الجديدة.

وقالت شركة "واتساب" : " شهدنا طفرة "كبيرة" في "معدل إعادة التوجيه" خلال الأسابيع الأخيرة والتي شعر من خلالها مستخدمو التطبيق بالارتباك، حيث يمكن أن تسهم تلك في انتشار معلومات خاطئة وأخبار مزيّفة ومغلوطة" .

وأضافت: " أن القيود الجديدة تم تطبيقها على المستوى العالمي في الـ 7 من شهر أبريل الجاري، حيث أسهمت في انخفاض هائل في معدل الرسائل المعاد توجيهها بين المستخدمين بنسبة 70%، وستساعد أيضاً على الحفاظ على جعل "الواتساب" مكاناً للمحادثات الشخصية والخاصة " .