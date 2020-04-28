انخفاض كبير في نسبة الرسائل المعاد توجيهها عبر «واتساب»

وأعلنت عن انخفاض نسبة الرسائل المعاد توجيهها عبر "واتساب" بين المستخدمين؛ حيث شهدت انخفاضاً كبيراً تجاوز 70% على مستوى العالم، بعد أسابيع قليلة من فرض وتطبيق القيود الجديدة.
وقالت شركة "واتساب" : " شهدنا طفرة "كبيرة" في "معدل إعادة التوجيه" خلال الأسابيع الأخيرة والتي شعر من خلالها مستخدمو التطبيق بالارتباك، حيث يمكن أن تسهم تلك في انتشار معلومات خاطئة وأخبار مزيّفة ومغلوطة" .
وأضافت: " أن القيود الجديدة تم تطبيقها على المستوى العالمي في الـ 7 من شهر أبريل الجاري، حيث أسهمت في انخفاض هائل في معدل الرسائل المعاد توجيهها بين المستخدمين بنسبة 70%، وستساعد أيضاً على الحفاظ على جعل "الواتساب" مكاناً للمحادثات الشخصية والخاصة " .