نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة تسجل أكثر من 250 ألف مسكن بديل إلكترونيا

Time منذ 24 دقيقة
Views 1257
لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة تسجل أكثر من 250 ألف مسكن بديل إلكترونيا

الرياض (صدى):
أعلنت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، تسجيل أكثر من 250 ألف مسكن عبر البوابة الإلكترونية للسكن البديل للعمالة، ومباشرة البلاغات حول مساكن العمالة عبر خدمة 940 .

واعتمدت اللجنة بناء قواعد بيانات إدارية مع الجهات المختلفة، ومسارات الحلول، مع بناء قاعدة بيانات لعقارات تصلح لسكن عمالة بهدف فك تكدس العمال، إضافة إلى إقرار آلية تتكون من سبعة إجراءات سريعة للتعامل مع تكدس العمالة، وإصدار تنظيم يضم عقوبات على أصحاب العمل المخالفين لإشتراطات سكن العمالة.

وأكدت أنها قامت بالتواصل مع ممثلي القطاع الخاص لمعرفة الاحتياجات والتحديات وتلقي المقترحات، في ظل أزمة "كورونا"، حيث تم التأكيد على تفعيل حملة إعلامية مختلفة عبر وسائل الإعلام موجهه للمواطن وأصحاب العمل والعمالة بمختلف لغاتهم.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم بناء مؤشرات أداء و ربطها بلوحة تحكم لحظية، والتعاون مع الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص لتوفير إعاشة للعمالة غير المنظمة خلال فترة الحظر، كما تم تفعيل فحص المساكن البديلة مع الهيئة السعودية للمهندسين، إضافة إلى تفعيل منصة إيجار لسكن العمالة،وذلك في إطار مسار تحسين أوضاع المساكن.

وفي إطار مسار الترحيل و تسهيل الخروج والعودة للعمالة، أكدت اللجنة على أهمية تسهيل خروج الوافدين، كما تم رفع توصية لتصريح عمل بعض شركات التشغيل والصيانة للجنة المختصة، وتسكين العمالة في المصانع، ضمن مسار تخفيف التكدس في المساكن من خلال العمل.

يذكر أن اللجنة تهدف إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا فيما يخص سكن العمالة، ومتابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، ومتابعة تنفيذ جميع الأوامر والتدابير ذات الصلة بسكن العمالة، وإتاحة السكن للعمالة داخل المصانع مؤقتا إسهاماً في حل أزمة المساحة في المساكن الحالية للعمال، ومتابعة تطبيق المعايير الصادرة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
فعلا ما فيه داعي التهجم على القصبي من شان كلمة قد قالها صدفه او عفوا او مجازا بدون ما يقصد من وراها الاساءه لاحد
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
وضع كميات من بيكربونات الصوديوم ... من وين نجيب هذا المحلول ؟
تأهل مدفوع مقدما
أمهات الحفايظ الزرقاء فرحانين على ضحك الاتحاد الآسيوي عليهم وما نسينا كيف تأهل فريق 🐭💄 لكأس العالم الحفايظ صغرت عليهم

أخر الأخبار

سيدة تطلب الطلاق: زوجي بخيل ويحرمني من الطعام والإنترنت
سيدة تطلب الطلاق: زوجي بخيل ويحرمني من الطعام والإنترنت
Time منذ 5 دقائق Views 64
«الحصيني» : امطار غزيرة على مدار 13 يوم
«الحصيني» : امطار غزيرة على مدار 13 يوم
Time منذ 10 دقائق Views 1313
النيابة العامة تباشر التحقيق مع عمال ملحمة شهيرة في الباحة
النيابة العامة تباشر التحقيق مع عمال ملحمة شهيرة في الباحة
Time منذ 10 دقائق Views 1266
سعر ومواصفات هاتف آيفون إس إي الجديد بعد طرحه بالأسواق
سعر ومواصفات هاتف آيفون إس إي الجديد بعد طرحه بالأسواق
Time منذ 17 دقيقة Views 1326
بالفيديو.. العلياني: من المعيب الهجوم على القصبي ونحن نقدم له الشكر لما قدمه للبلاد
بالفيديو.. العلياني: من المعيب الهجوم على القصبي ونحن نقدم له الشكر لما قدمه للبلاد
Time منذ 19 دقيقة Views 1235
«الخطوط السعودية» تعلن موعد استئناف الحجوزات الداخلية
«الخطوط السعودية» تعلن موعد استئناف الحجوزات الداخلية
Time منذ 23 دقيقة Views 2072
لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة تسجل أكثر من 250 ألف مسكن بديل إلكترونيا
لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة تسجل أكثر من 250 ألف مسكن بديل إلكترونيا
Time منذ 24 دقيقة Views 1257
بالصور .. 600 جولة رقابية على الأنشطة الغذائية بالطائف في 4 أيام
بالصور .. 600 جولة رقابية على الأنشطة الغذائية بالطائف في 4 أيام
Time منذ 33 دقيقة Views 1353
واتساب يقدم خدمة جديدة لمستخدميه
واتساب يقدم خدمة جديدة لمستخدميه
Time منذ 35 دقيقة Views 1475
عرض أفلام بالمجان على اليوتيوب لمدة 10 أيام
عرض أفلام بالمجان على اليوتيوب لمدة 10 أيام
Time منذ 35 دقيقة Views 1465