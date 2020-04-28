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الأعداد السابقة للصحيفة

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توفر وظائف شاغرة للجنسين

Time منذ ساعتين
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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد (17) وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وترغب الجامعة في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني اتصالات (للجنسين/ الخبر)، فني دعم أول (للجنسين/ الدمام)، مصمم برامج (للجنسين/ الدمام)، محلل نظم أول (للجنسين/ الدمام)، فني اتصالات (للجنسين/ الدمام)، فني اتصالات (للجنسين/ الخبر).

وقالت الجامعة، أنها تحتاج إلى: باحث قانوني (للرجال/ الدمام)، فني دعم مساعد (للجنسين/ الدمام)، محقق إداري مساعد (للجنسين/ الدمام)، باحث قانوني مساعد (للجنسين/ الدمام)، ممثل ادعاء مساعد (للرجال/ الدمام)، محامي مساعد (للرجال/ الدمام)، محقق قانوني مساعد (للجنسين/ الدمام).

وأشارت إلى أن الشروط المطلوبة هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على الدرجة العلمية والخبرات العملية المحددة للوظائف المراد التقديم عليها من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة.

واشترطت لموظفي الجامعة (كمال المدة النظامية للترقية والتقدم للوظيفة التي تلي وظيفته الحالية وتتجانس معها أو التقدم بمؤهل علمي أعلى من وظيفته الحالية حسب تصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

وشددت على أنه يشترط لموظفي القطاع الخاص (المؤهل العلمي- الخبرات العملية- شهادة من التأمينات الاجتماعية لإثبات الخبرة)، كما يشترط لموظفي القطاع الحكومي من خارج الجامعة (الحصول على المؤهل)، وأن يجتاز الاختبار التحريري للترشح للمقابلة الشخصية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الجامعة.

وذكرت أن التقديم مُتاحٌ اعتبارًا من يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م الساعة 8 صباحًا، ويستمر حتى يوم السبت بتاريخ 23 رمضان 1441هـ الموافق 16 مايو 2020م الساعة 2:30 مساءً، عن طريق إرفاق المؤهلات العلمية والخبرات العملية بموقع الجامعة الإلكتروني؛ فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: هنا

 

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فعلا ما فيه داعي التهجم على القصبي من شان كلمة قد قالها صدفه او عفوا او مجازا بدون ما يقصد من وراها الاساءه لاحد
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
وضع كميات من بيكربونات الصوديوم ... من وين نجيب هذا المحلول ؟
تأهل مدفوع مقدما
أمهات الحفايظ الزرقاء فرحانين على ضحك الاتحاد الآسيوي عليهم وما نسينا كيف تأهل فريق 🐭💄 لكأس العالم الحفايظ صغرت عليهم

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