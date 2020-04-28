البنوك السعودية: تطبيق Wallet آمن ولا يخزن البيانات

الرياض (صدى):

قال المتحدث باسم البنوك السعودية والأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، طلعت حافظ بان تطبيق Wallet والذي يتيح خدمة الدفع من خلال Apple Pay، لا يخزين أي بيانات خاصة بالبطاقة المضافة أو حفظها داخل الجهاز.

وتابع حافظ ردا على ما تم تداوله من شائعات بأن الخدمة لا تخزن البيانات سواء كان رقمها أو اسم حاملها أو تاريخ انتهائها ، وان ذلك بفضل الترميز "تشفير" الكامل للبيانات في خوادم مركزية للحفاظ على أعلى مستوى من الخصوصية.

وأضاف حافظ بأن لا يمكن إجراء العمليات الشرائية، سواء من خلال أجهزة نقاط البيع، أو المواقع الإلكترونية، دون موافقة صاحب البطاقة البنكية، وتوثيق هويته من خلال رمز الحماية المعتمد للجهاز، أو عبر أحد المؤشرات الحيوية للمستخدم "بصمة الإصبع أو الوجه"، مشددًا على أنه لم يصدر أي بيان بذلك الخصوص من قِبل شركة أبل عن تعرُّض تطبيقها الخاص بالدفع لأي اختراقات أمنية، مهيبًا بالجميع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات، وأخذ البيانات من مصادرها الرئيسية في مثل تلك الحوادث.