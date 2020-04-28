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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. حياة الفهد ترد على اتهامها بالتطبيع في «أم هارون»

Time منذ 23 ساعة
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شاهد.. حياة الفهد ترد على اتهامها بالتطبيع في «أم هارون»

خالد الظفيري (صدى):
ردت الفنانة الكويتية حياة الفهد، لأول مرة على اتهامها بالتطبيع مع دول الاحتلال الإسرائيلي في مسلسل "أم هارون" الذي تؤدي فيه دور البطولة.

وقالت حياة الفهد، خلال لقاء أجري معها من خلال تقنية "سكايب" ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4، أن الفكرة عرضت عليها وإنها أعجبتها لأنها جديدة وغير مسبوقة في الدراما الخليجية.

وأكدت الفنانة الكويتية، أن المسلسل لا يهدف إلى التطبيع مع إسرائيل؛ لافتة إلى أن بعض المنتقدين توجهوا إلى فريق العمل بالشتم والذم رغم أنهم لم يروا منه سوى الحلقات الأولى، بينما الموقف من القضية ظهر في هذه الحلقات وأن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب والمسلمين.

ومن جانبه، أوضح الفنان أحمد الجسمي، إن العمل استند إلى بعض الوقائع الحقيقية وإنه مستوحى في معظمه من الخيال؛ مشيرا إلى أن شخصية أم هارون قد تكون مستقاة من شخصية أم جان اليهودية من دون أن تكون نسخة عنها، مضيفًا أنه لا يمكن أحداً انتقاد العمل من دون مشاهدته أو بعد مشاهدة 4 إلى 5 حلقاته منه فقط.

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أحدث التعليقات

راكان
مافهمت وش يعني دون شهاده
مطر الاسود
هين انت لم توجه النقد للمصلحة العامة اللي قاهرك انه يتقاضى راتب خيالي لا تحلم به انت
سعيد الهلالي
والله كل يوم يحذرونا من اطعمة جديده ما تعرف من نصدق من امس عصير الفنتوا ولنا ٣٠ سنه وحنا نشربه وبقول يضر بالقلب. والله ااحمد ما صار. لنا شي.
ابو عمار
قريبا ان شاء الله نجتمع جميعا حول الكعبه المشرفه
عنتر فاضي جيبه
مايحلى السحور الا مع الكبسة وبعدها شاهي كبوس ..

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