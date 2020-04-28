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الأعداد السابقة للصحيفة

ياسر المسحل يوضح حقيقة إلغاء الدوري وتغيير عدد الأجانب

Time منذ 54 دقيقة
Views 1691
ياسر المسحل يوضح حقيقة إلغاء الدوري وتغيير عدد الأجانب

نواف السالم (صدى):
كشف ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، حقيقة إلغاء الدوري وتغيير عدد الأجانب، لافتًا إلى أنّ موعد استئناف الدوري المحلي ليس متاحاً حتى الآن بشكل نهائي، بينما أن التنسيق المستمر مع الجهات المختصة في هذا الخصوص يتم بشكل إيجابي ومثمر.

وقال " المسحل " : " كمجلس إدارة الاتحاد السعودي أعلنا في آخر اجتماع عن استمرار عدد الأجانب نفسه لموسمين قادمين. ولا توجد نية حالياً لتغيير العدد حتى اللحظة"؛ متابعًا: " لا نريد استباق الأحداث، لكن الموسم الرياضي متوقف حالياً كما أُعلن مسبقا " .

وأضاف: " وسيستأنف متى سمحت الظروف بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تأتي سلامة اللاعبين وكل الرياضيين في المقام الأول "؛ مستطردًا: " إذا سمحت الظروف بعودة النشاط في أغسطس سيكون هناك تنسيق مع رابطة دوري المحترفين لوضع الروزنامة المناسبة، ويعتمد ذلك على عدة أمور تتعلق ببرمجة البطولات الآسيوية وتصفيات كأس العالم " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اتهم الاستخبارات الامريكيه عن طريق الامير فيصل بن مساعد مستقلين مقتل اخيه محمد بن مساعد . ولا تنسى ان الملك فيصل رحمه الله تمنى في احدى مقابلاته زوال دولة اسرائيل ولا تنسى قطع البترول عام 1973 م عن امريكا وعن اروبا وهذا تصرف يثير غضب الدول الكبرى
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله . شرب الخمر وفي رمضان وتجاهر بها يالحقير
احدهم
هذا لا يمثل الا نفسه ..لكن المفروض يعاقب على المجاهرة
مطر الاسود
قبحكم الله , ماباقي علينا الا هذي , العالم فيه ما يكفيه من الخولات , ولتأخذ الطبيعة مجراها , افضل من حلولكم الغبية ,وحياك كورونا وعلى الرحب والسعة
مطر الاسود
ما دمت متأكدا الى هذه الدرجة لماذا لا تقول لنا سعادة الخبير الفذ من الذي أنتج الفيروس الذي ذكرت ,لاننا نفهم من كذا ان المسألة من البداية كانت تجارب تقوم بها الدول المعنية لغرض في انفسهم وانهم جميعهم متواطئون في هذا الأمر ,فالتخلص من نسبة معينة من السكان باستخدام هذه الوسيلة العبقرية حتما افضل من حرب نووية قد تفني الجميع لذلك نتمنى عليكم ان تخبرونا بالعدد المطلوب التخلص منه من سكان العالم نكن لكم من الشاكرين

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