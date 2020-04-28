ياسر المسحل يوضح حقيقة إلغاء الدوري وتغيير عدد الأجانب

وقال " المسحل " : " كمجلس إدارة الاتحاد السعودي أعلنا في آخر اجتماع عن استمرار عدد الأجانب نفسه لموسمين قادمين. ولا توجد نية حالياً لتغيير العدد حتى اللحظة"؛ متابعًا: " لا نريد استباق الأحداث، لكن الموسم الرياضي متوقف حالياً كما أُعلن مسبقا " .
وأضاف: " وسيستأنف متى سمحت الظروف بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تأتي سلامة اللاعبين وكل الرياضيين في المقام الأول "؛ مستطردًا: " إذا سمحت الظروف بعودة النشاط في أغسطس سيكون هناك تنسيق مع رابطة دوري المحترفين لوضع الروزنامة المناسبة، ويعتمد ذلك على عدة أمور تتعلق ببرمجة البطولات الآسيوية وتصفيات كأس العالم " .