ياسر المسحل يوضح حقيقة إلغاء الدوري وتغيير عدد الأجانب

نواف السالم (صدى):

كشف ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، حقيقة إلغاء الدوري وتغيير عدد الأجانب، لافتًا إلى أنّ موعد استئناف الدوري المحلي ليس متاحاً حتى الآن بشكل نهائي، بينما أن التنسيق المستمر مع الجهات المختصة في هذا الخصوص يتم بشكل إيجابي ومثمر.

وقال " المسحل " : " كمجلس إدارة الاتحاد السعودي أعلنا في آخر اجتماع عن استمرار عدد الأجانب نفسه لموسمين قادمين. ولا توجد نية حالياً لتغيير العدد حتى اللحظة"؛ متابعًا: " لا نريد استباق الأحداث، لكن الموسم الرياضي متوقف حالياً كما أُعلن مسبقا " .

وأضاف: " وسيستأنف متى سمحت الظروف بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تأتي سلامة اللاعبين وكل الرياضيين في المقام الأول "؛ مستطردًا: " إذا سمحت الظروف بعودة النشاط في أغسطس سيكون هناك تنسيق مع رابطة دوري المحترفين لوضع الروزنامة المناسبة، ويعتمد ذلك على عدة أمور تتعلق ببرمجة البطولات الآسيوية وتصفيات كأس العالم " .