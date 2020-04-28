أمريكا تتهم الصين بتصدير أجهزة مغشوشة وتعمد نشر الفيروس لـ «التربح»

واشنطن (صدى):

وجهت الولايات المتحدة اتهامات مباشرة للصين بإرسالها أجهزة فحص مغشوشة وأدوات رديئة لمكافحة فيروس كورونا ، والتربح من الأزمة .

وقال بيتر نافرو المستشار التجاري للبيت الأبيض : هناك الكثير من أجهزة اختبار الأجسام المضادة القادمة من الصين وهي ذات جودة رديئة وتسجل بيانات خاطئة وأشياء من هذا القبيل .

كما أعرب عن استيائه لتعامل الصين مع الأزمة وكأنها تعمدت نشر الفيروس للعالم لتحقق أرباح طائلة ، قائلاً : كان بوسعهم احتواء الفيروس في ووهان.. لم يفعلوا ذلك. أرسلوه إلى العالم مع مئات الآلاف من الصينين الذين سافروا جوا إلى ميلانو ونيويورك وأماكن أخرى ، مشيراً إلى اخفاء الصين اي معلومات عن الفيروس في البداية .

من جانبها ، رفضت الصين هذه التصريحات ، مؤكدة محاولة تسييس الأزمة ، وطالبت وزير الخارجية الأمريكي " بومبيو " بالكف عن هذه " اللعبة السياسية " .