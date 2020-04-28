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أمريكا تتهم الصين بتصدير أجهزة مغشوشة وتعمد نشر الفيروس لـ «التربح»

Time منذ ساعة
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أمريكا تتهم الصين بتصدير أجهزة مغشوشة وتعمد نشر الفيروس لـ «التربح»

واشنطن (صدى):
وجهت الولايات المتحدة اتهامات مباشرة للصين بإرسالها أجهزة فحص مغشوشة وأدوات رديئة لمكافحة فيروس كورونا ، والتربح من الأزمة .

وقال بيتر نافرو المستشار التجاري للبيت الأبيض : هناك الكثير من أجهزة اختبار الأجسام المضادة القادمة من الصين وهي ذات جودة رديئة وتسجل بيانات خاطئة وأشياء من هذا القبيل .

كما أعرب عن استيائه لتعامل الصين مع الأزمة وكأنها تعمدت نشر الفيروس للعالم لتحقق أرباح طائلة ، قائلاً : كان بوسعهم احتواء الفيروس في ووهان.. لم يفعلوا ذلك. أرسلوه إلى العالم مع مئات الآلاف من الصينين الذين سافروا جوا إلى ميلانو ونيويورك وأماكن أخرى ، مشيراً إلى اخفاء الصين اي معلومات عن الفيروس في البداية .

من جانبها ، رفضت الصين هذه التصريحات ، مؤكدة محاولة تسييس الأزمة ، وطالبت وزير الخارجية الأمريكي " بومبيو " بالكف عن هذه " اللعبة السياسية " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اتهم الاستخبارات الامريكيه عن طريق الامير فيصل بن مساعد مستقلين مقتل اخيه محمد بن مساعد . ولا تنسى ان الملك فيصل رحمه الله تمنى في احدى مقابلاته زوال دولة اسرائيل ولا تنسى قطع البترول عام 1973 م عن امريكا وعن اروبا وهذا تصرف يثير غضب الدول الكبرى
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله . شرب الخمر وفي رمضان وتجاهر بها يالحقير
احدهم
هذا لا يمثل الا نفسه ..لكن المفروض يعاقب على المجاهرة
مطر الاسود
قبحكم الله , ماباقي علينا الا هذي , العالم فيه ما يكفيه من الخولات , ولتأخذ الطبيعة مجراها , افضل من حلولكم الغبية ,وحياك كورونا وعلى الرحب والسعة
مطر الاسود
ما دمت متأكدا الى هذه الدرجة لماذا لا تقول لنا سعادة الخبير الفذ من الذي أنتج الفيروس الذي ذكرت ,لاننا نفهم من كذا ان المسألة من البداية كانت تجارب تقوم بها الدول المعنية لغرض في انفسهم وانهم جميعهم متواطئون في هذا الأمر ,فالتخلص من نسبة معينة من السكان باستخدام هذه الوسيلة العبقرية حتما افضل من حرب نووية قد تفني الجميع لذلك نتمنى عليكم ان تخبرونا بالعدد المطلوب التخلص منه من سكان العالم نكن لكم من الشاكرين

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