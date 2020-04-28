منتج مسلسل «محمد علي رود» يدافع «الخادمة» المثيرة للجدل

خالد الظفيري (صدى):

خرج منتج المسلسل الكويتي "محمد علي رود " عن صمته بشأن الإتهامات الموجهة للمسلسل بتزييف الحقائق بسبب شخصية الخادمة " سلطانة " والتي تقوم بدورها الفنانة هيفاء عادل .

وأكد المنتج " عبد الله بو شهري " أن "سلطانة " في المسلسل قادمة من مدينة الكويت وليس من جزيرة فيلكا ثم عادت للكويت مرة اخرى للعيش فيها واستعادة ذكرياتها .

وأضاف أن المسلسل سيكشف عن تفاصيل مثيرة حول الشخصيات ، وأنه ليس من العيب طلب الرزق الشريف وعمل بعض النساء كخادمات مؤكداً أنه عمل درامي وليس توثيق تاريخي.

وكان المسلسل قد أثار الجدل ، بسبب رفض الكويتيين أن تظهر المرأة في جزيرة فيلكا كخادمة ، مؤكدين أن نساء هذه الجزيرة لا يعملن خادمات وأن المسلسل يشوه الحقيقة خاصةً في الزمن الذي يصوره وهو عن حقبة الأربعينيات .