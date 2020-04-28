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الأعداد السابقة للصحيفة

منتج مسلسل «محمد علي رود» يدافع «الخادمة» المثيرة للجدل

Time منذ يوم
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Comment 1
منتج مسلسل «محمد علي رود» يدافع «الخادمة» المثيرة للجدل

خالد الظفيري (صدى):
خرج منتج المسلسل الكويتي "محمد علي رود " عن صمته بشأن الإتهامات الموجهة للمسلسل بتزييف الحقائق بسبب شخصية الخادمة " سلطانة " والتي تقوم بدورها الفنانة هيفاء عادل .

وأكد المنتج " عبد الله بو شهري " أن "سلطانة " في المسلسل قادمة من مدينة الكويت وليس من جزيرة فيلكا ثم عادت للكويت مرة اخرى للعيش فيها واستعادة ذكرياتها .

وأضاف أن المسلسل سيكشف عن تفاصيل مثيرة حول الشخصيات ، وأنه ليس من العيب طلب الرزق الشريف وعمل بعض النساء كخادمات مؤكداً أنه عمل درامي وليس توثيق تاريخي.

وكان المسلسل قد أثار الجدل ، بسبب رفض الكويتيين أن تظهر المرأة في جزيرة فيلكا كخادمة ، مؤكدين أن نساء هذه الجزيرة لا يعملن خادمات وأن المسلسل يشوه الحقيقة خاصةً في الزمن الذي يصوره وهو عن حقبة الأربعينيات .

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أحدث التعليقات

راكان
مافهمت وش يعني دون شهاده
مطر الاسود
هين انت لم توجه النقد للمصلحة العامة اللي قاهرك انه يتقاضى راتب خيالي لا تحلم به انت
سعيد الهلالي
والله كل يوم يحذرونا من اطعمة جديده ما تعرف من نصدق من امس عصير الفنتوا ولنا ٣٠ سنه وحنا نشربه وبقول يضر بالقلب. والله ااحمد ما صار. لنا شي.
ابو عمار
قريبا ان شاء الله نجتمع جميعا حول الكعبه المشرفه
عنتر فاضي جيبه
مايحلى السحور الا مع الكبسة وبعدها شاهي كبوس ..

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