الفنان علي الحميدي يعلق على ما تردد بشأن إساءته لأهل الجنوب في «مخرج7»

أميرة خالد (صدى):

علق الفنان علي الحميدي على ما تردد بشأن إساءته لأهل الجنوب في مسلسل " مخرج 7 " والذي يعرض في رمضان الحالي .

وأكد "الحميدي " أن دوره في المسلسل لايمثل فئة أو مجتمع ، وأنه لم يقبل دوره في المسلسل لأنه من أهل الجنوب ، وإنما لأسباب فنيه فقط .

واستشهد "الحميدي " بالفنان "راشد " في ور " جبر" النصاب الذي يتحدث اللهجة النجدية ، متسائلاً " هل يُعقل أنه يمثل أهل نجد؟ كذلك من يمثل دور القاتل ويتحدث بأي لهجة فهل معنى ذلك أنهم قتلة؟! الموضوع لا يعدو كونه عملا كوميديا تطلب وجود هذه الشخصية ، وفقاً للعربية .

وأضاف أنه لا يقبل على أهله " الجنوب " الإساءة ولا يقبل على نفسه الإساءة لأي مناطق المملكة ، مؤكداً أن المسلسل في سياق كوميدي ، وأنه لم ينتهي بعد للحكم عليه .

وكان المسلسل قد أثار انتقادات البعض لما يحمله من اختلاف في دور " الحميدي " بالمقارنة بدوره في مسلسل " هايبر لوب" العام الماضي وسط اعتقاد بالإساءة لأهل الجنوب .