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الأعداد السابقة للصحيفة

الفنان علي الحميدي يعلق على ما تردد بشأن إساءته لأهل الجنوب في «مخرج7»

Time منذ يوم
Views 3474
Comment 1
الفنان علي الحميدي يعلق على ما تردد بشأن إساءته لأهل الجنوب في «مخرج7»

أميرة خالد (صدى):
علق الفنان علي الحميدي على ما تردد بشأن إساءته لأهل الجنوب في مسلسل " مخرج 7 " والذي يعرض في رمضان الحالي .

وأكد "الحميدي " أن دوره في المسلسل لايمثل فئة أو مجتمع ، وأنه لم يقبل دوره في المسلسل لأنه من أهل الجنوب ، وإنما لأسباب فنيه فقط .

واستشهد "الحميدي " بالفنان "راشد " في ور " جبر" النصاب الذي يتحدث اللهجة النجدية ، متسائلاً " هل يُعقل أنه يمثل أهل نجد؟ كذلك من يمثل دور القاتل ويتحدث بأي لهجة فهل معنى ذلك أنهم قتلة؟! الموضوع لا يعدو كونه عملا كوميديا تطلب وجود هذه الشخصية ، وفقاً للعربية .

وأضاف أنه لا يقبل على أهله " الجنوب " الإساءة ولا يقبل على نفسه الإساءة لأي مناطق المملكة ، مؤكداً أن المسلسل في سياق كوميدي ، وأنه لم ينتهي بعد للحكم عليه .

وكان المسلسل قد أثار انتقادات البعض لما يحمله من اختلاف في دور " الحميدي " بالمقارنة بدوره في مسلسل " هايبر لوب" العام الماضي وسط اعتقاد بالإساءة لأهل الجنوب .

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أحدث التعليقات

راكان
مافهمت وش يعني دون شهاده
مطر الاسود
هين انت لم توجه النقد للمصلحة العامة اللي قاهرك انه يتقاضى راتب خيالي لا تحلم به انت
سعيد الهلالي
والله كل يوم يحذرونا من اطعمة جديده ما تعرف من نصدق من امس عصير الفنتوا ولنا ٣٠ سنه وحنا نشربه وبقول يضر بالقلب. والله ااحمد ما صار. لنا شي.
ابو عمار
قريبا ان شاء الله نجتمع جميعا حول الكعبه المشرفه
عنتر فاضي جيبه
مايحلى السحور الا مع الكبسة وبعدها شاهي كبوس ..

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