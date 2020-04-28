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الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 4 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، الشرقية ، الرياض كذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
من حسنات كورونا اجتماع الاسرة لاداء الصلاة جماعه وشعور جميل جدا بين افراد الاسرة الصغير والكبير بل ان البعض لم يكن ملتزم بصلاته واصبح يقيم الصلاة مع اسرته بكل اوقاتها ..
صلاح
هذا ما جناه الشعب السوري من تركيا اردوغان اوهمهم بالحرية وشحنهم ضد دولتهم والان تبرأ منهم، الان يتمنون ترجع سوريا قبل ٢٠١١ لكن هذا جزاء من يخرج على رئيس دولته.
عدو الخونة
ادعسوا على كلب الترك المغولي سلطان الحريم اللوطي الواطي القرداخواني وعلى اذنابه الاخوانية الخونة اعداء الاهل والدار من السراج والغرياني ومرتزقتهم الانكشارية الجدد والله معكم وناصركم
abdul
من قلّة المفتيين اللي عندنا انتم كمان صرتم تفتون عن مبطلات/ عدم مبطلات الصيام ؟ من حقكم كاطباء ان تشرحوا للمشايخ كيف يعمل البخّاخ و عن قدر ونوع الرزاز اللي يدخل للحلق والرئتين، وبعدين اتركوا الخبز لخبّازه. وهل ستفتون ايضا بجواز تدخين السجاير في نهار رمضان سحبة او شفطتين، موش السيجارة كاملة قياسا ببخاخ الربو ؟
عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. المجاهرة بالمعصيه اعظم من الوقوع فيها الله يهديه ويصلح له شانه ..

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