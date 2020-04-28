بالفيديو..الأمير تركي الفيصل يرد على اتهامه بالتطبيع

الرياض (صدى):

علق رئيس الاستخبارات العامة السابق الأمير تركي الفيصل، على موقف المملكة من القضية الفلسطينية، ومقابلاته بقنوات إسرائيلية والاتهامات بالتطبيع التي يواجهها.

وقال الأمير تركي الفيصل خلال برنامج " الليوان " : " أستغرب كثيرا ممن يتهمونني بالتطبيع، لأن كلامي كله منصب على أنه يجب تطبيق مبادرة الملك عبدالله رحمه الله، للحل الفلسطيني العادل، وهذا أقوله بدون أي تردد " .

وتابع: " هذا أقوله للإسرائيليين أنفسهم من خلال أدواتهم، ومن الخطأ إذا درج أحد يريد أن يتحدث معي من الإسرائيليين أن امتنع عن إخباره بهذا الشيء، وإسرائيل والمنظمات اليسارية الفلسطينية هي أكثر من يروج لفكرة أن المملكة هي التي تقوم بالتطبيع " .

وأضاف: " أنا أصرّ أن القضية الفلسطينية ليس لها حل إلا المبادرة العربية التي قدمها الملك عبدالله، وهي قضيتنا كلنا منذ عهد الملك عبد العزيز إلى عهد الملك سلمان " .

وعن الهجوم الفلسطيني ضد المملكة، قال الأمير تركي: " رأيي أن هؤلاء موتورين، والمملكة تتبع مبادئ وليست ذات هوى، ولا يهزها أي هوا " .