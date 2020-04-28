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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..الأمير تركي الفيصل يرد على اتهامه بالتطبيع

Time منذ 5 ساعات
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بالفيديو..الأمير تركي الفيصل يرد على اتهامه بالتطبيع

الرياض (صدى):
علق رئيس الاستخبارات العامة السابق الأمير تركي الفيصل، على موقف المملكة من القضية الفلسطينية، ومقابلاته بقنوات إسرائيلية والاتهامات بالتطبيع التي يواجهها.

وقال الأمير تركي الفيصل خلال برنامج " الليوان " : " أستغرب كثيرا ممن يتهمونني بالتطبيع، لأن كلامي كله منصب على أنه يجب تطبيق مبادرة الملك عبدالله رحمه الله، للحل الفلسطيني العادل، وهذا أقوله بدون أي تردد " .

وتابع: " هذا أقوله للإسرائيليين أنفسهم من خلال أدواتهم، ومن الخطأ إذا درج أحد يريد أن يتحدث معي من الإسرائيليين أن امتنع عن إخباره بهذا الشيء، وإسرائيل والمنظمات اليسارية الفلسطينية هي أكثر من يروج لفكرة أن المملكة هي التي تقوم بالتطبيع " .

وأضاف: " أنا أصرّ أن القضية الفلسطينية ليس لها حل إلا المبادرة العربية التي قدمها الملك عبدالله، وهي قضيتنا كلنا منذ عهد الملك عبد العزيز إلى عهد الملك سلمان " .

وعن الهجوم الفلسطيني ضد المملكة، قال الأمير تركي: " رأيي أن هؤلاء موتورين، والمملكة تتبع مبادئ وليست ذات هوى، ولا يهزها أي هوا " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
من حسنات كورونا اجتماع الاسرة لاداء الصلاة جماعه وشعور جميل جدا بين افراد الاسرة الصغير والكبير بل ان البعض لم يكن ملتزم بصلاته واصبح يقيم الصلاة مع اسرته بكل اوقاتها ..
صلاح
هذا ما جناه الشعب السوري من تركيا اردوغان اوهمهم بالحرية وشحنهم ضد دولتهم والان تبرأ منهم، الان يتمنون ترجع سوريا قبل ٢٠١١ لكن هذا جزاء من يخرج على رئيس دولته.
عدو الخونة
ادعسوا على كلب الترك المغولي سلطان الحريم اللوطي الواطي القرداخواني وعلى اذنابه الاخوانية الخونة اعداء الاهل والدار من السراج والغرياني ومرتزقتهم الانكشارية الجدد والله معكم وناصركم
abdul
من قلّة المفتيين اللي عندنا انتم كمان صرتم تفتون عن مبطلات/ عدم مبطلات الصيام ؟ من حقكم كاطباء ان تشرحوا للمشايخ كيف يعمل البخّاخ و عن قدر ونوع الرزاز اللي يدخل للحلق والرئتين، وبعدين اتركوا الخبز لخبّازه. وهل ستفتون ايضا بجواز تدخين السجاير في نهار رمضان سحبة او شفطتين، موش السيجارة كاملة قياسا ببخاخ الربو ؟
عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. المجاهرة بالمعصيه اعظم من الوقوع فيها الله يهديه ويصلح له شانه ..

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