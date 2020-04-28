العيسى: النصر " بطل الشتاء " ويستحق التتويج بلقب الدوري 

طلال الغامدي (صدى):

قال إبراهيم العيسى لاعب النصر السابق إن فريق النصر يستحق أن يتوج بلقب الدوري، لأنه بطل الشتاء.

وأضاف العيسى لاعب النصر السابق خلال تصريحات تلفزيونية أنه في حال عدم تتويج النصر بلقب الدوري بصفته " بطل الشتاء " أتمنى إلغاء الدوري كاملا، حتى لا يشعر أي نادٍ بالظلم.

وكانت الآراء تباينت في الفترة الماضية، حول الأحق بالتتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020 بين ناديي الهلال والنصر وذلك بعد تعليق مباريات الدوري منذ يوم 14 مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال البعض إن نادي النصر الأحق بالتتويج بلقب الدوري كونه كان بطل الشتاء وبطل الدور الأول، بينما قال آخرون إن الهلال هو الأحق كونه المتصدر حاليًا وبفارق 6 نقاط عن أصفر العاصمة.