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الأعداد السابقة للصحيفة

العيسى: النصر " بطل الشتاء " ويستحق التتويج بلقب الدوري 

Time منذ 5 ساعات
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العيسى: النصر " بطل الشتاء " ويستحق التتويج بلقب الدوري 

طلال الغامدي (صدى):
قال إبراهيم العيسى لاعب النصر السابق إن فريق النصر يستحق أن يتوج بلقب الدوري، لأنه بطل الشتاء.

وأضاف العيسى لاعب النصر السابق خلال تصريحات تلفزيونية أنه في حال عدم تتويج النصر بلقب الدوري بصفته " بطل الشتاء " أتمنى إلغاء الدوري كاملا، حتى لا يشعر أي نادٍ بالظلم.

وكانت الآراء تباينت في الفترة الماضية، حول الأحق بالتتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020 بين ناديي الهلال والنصر وذلك بعد تعليق مباريات الدوري منذ يوم 14 مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال البعض إن نادي النصر الأحق بالتتويج بلقب الدوري كونه كان بطل الشتاء وبطل الدور الأول، بينما قال آخرون إن الهلال هو الأحق كونه المتصدر حاليًا وبفارق 6 نقاط عن أصفر العاصمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
من حسنات كورونا اجتماع الاسرة لاداء الصلاة جماعه وشعور جميل جدا بين افراد الاسرة الصغير والكبير بل ان البعض لم يكن ملتزم بصلاته واصبح يقيم الصلاة مع اسرته بكل اوقاتها ..
صلاح
هذا ما جناه الشعب السوري من تركيا اردوغان اوهمهم بالحرية وشحنهم ضد دولتهم والان تبرأ منهم، الان يتمنون ترجع سوريا قبل ٢٠١١ لكن هذا جزاء من يخرج على رئيس دولته.
عدو الخونة
ادعسوا على كلب الترك المغولي سلطان الحريم اللوطي الواطي القرداخواني وعلى اذنابه الاخوانية الخونة اعداء الاهل والدار من السراج والغرياني ومرتزقتهم الانكشارية الجدد والله معكم وناصركم
abdul
من قلّة المفتيين اللي عندنا انتم كمان صرتم تفتون عن مبطلات/ عدم مبطلات الصيام ؟ من حقكم كاطباء ان تشرحوا للمشايخ كيف يعمل البخّاخ و عن قدر ونوع الرزاز اللي يدخل للحلق والرئتين، وبعدين اتركوا الخبز لخبّازه. وهل ستفتون ايضا بجواز تدخين السجاير في نهار رمضان سحبة او شفطتين، موش السيجارة كاملة قياسا ببخاخ الربو ؟
عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. المجاهرة بالمعصيه اعظم من الوقوع فيها الله يهديه ويصلح له شانه ..

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