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الأعداد السابقة للصحيفة

إطلاق سراح 75 سجينًا بالحدود الشمالية بمناسبة رمضان

Time منذ 5 ساعات
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إطلاق سراح 75 سجينًا بالحدود الشمالية بمناسبة رمضان

الحدود الشمالية (صدى):
أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 75 نزيلاً في مختلف سجون محافظات المنطقة, وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان, وذلك بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان: "حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جمع شمل النزيل مع أسرته في شهر رمضان المبارك، باشرت اللجان المختصة المناط بها تنفيذ هذا العفو بالانعقاد ولازالت منعقدة حتى تاريخه للنظر في جميع معاملات نزلاء سجون منطقة الحدود الشمالية".

وأوضح سموه أن الحصيلة الأولية شملت إطلاق سراح 75 نزيلاً، فيما يظل العمل جارٍ على قدم وساق لشمول العفو نزلاء آخرين، مؤكداً مواصلة اللجان أعمالها لإطلاق عدد آخر في الأيام القادمة.

ودعا سموه جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذا العفو ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
من حسنات كورونا اجتماع الاسرة لاداء الصلاة جماعه وشعور جميل جدا بين افراد الاسرة الصغير والكبير بل ان البعض لم يكن ملتزم بصلاته واصبح يقيم الصلاة مع اسرته بكل اوقاتها ..
صلاح
هذا ما جناه الشعب السوري من تركيا اردوغان اوهمهم بالحرية وشحنهم ضد دولتهم والان تبرأ منهم، الان يتمنون ترجع سوريا قبل ٢٠١١ لكن هذا جزاء من يخرج على رئيس دولته.
عدو الخونة
ادعسوا على كلب الترك المغولي سلطان الحريم اللوطي الواطي القرداخواني وعلى اذنابه الاخوانية الخونة اعداء الاهل والدار من السراج والغرياني ومرتزقتهم الانكشارية الجدد والله معكم وناصركم
abdul
من قلّة المفتيين اللي عندنا انتم كمان صرتم تفتون عن مبطلات/ عدم مبطلات الصيام ؟ من حقكم كاطباء ان تشرحوا للمشايخ كيف يعمل البخّاخ و عن قدر ونوع الرزاز اللي يدخل للحلق والرئتين، وبعدين اتركوا الخبز لخبّازه. وهل ستفتون ايضا بجواز تدخين السجاير في نهار رمضان سحبة او شفطتين، موش السيجارة كاملة قياسا ببخاخ الربو ؟
عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. المجاهرة بالمعصيه اعظم من الوقوع فيها الله يهديه ويصلح له شانه ..

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