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"الصحة" تكشف عن الفئات الأكثر خطورة للإصابة بالفيروس المستجد

Time منذ 37 دقيقة
Views 1766
"الصحة" تكشف عن الفئات الأكثر خطورة للإصابة بالفيروس المستجد

الرياض (صدى):
أزاحت وزارة الصحة النقاب عن الفئات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن كثر الوفيات بالعدوى لأصحاب الأمراض المزمنة، وهم الذين ضعفت مناعة جسمهم ولديهم أمراض قلبية ومنها ضغط الدم، أو أمراض الرئة أو داء السكري أو السرطان أو المدخنين.

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بمن تظهر عليهم أعراض المرض، مع ضرورة غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون مع تطهير الأسطح.

وبخصوص الخروج عند الحاجة فهناك بعض الاحتياطات الواجب اتخاذها، منها المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص وتجنب لمس الفم والأنف والعينين وعدم المصافحة وحمل معقم اليدين مع تجنب التجمعات.

وشددت الصحة على ضرورة تجنب لمس الأسطح مع تطهيرها باستخدام المطهرات الموصى بها.

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أحدث التعليقات

مروان البسيسي
اقامتي تنتهي في ٢٣ رمضان ١٤٤١ وانا محاسب عام وللان لم يتم تجديد اقامتي آلياً ارحو مساعدتي
ربيعان
خايفين علينا من المرض ولا خايفين على اقساطهم بس مساهمه حلوه منهم بالوقوف مع المواطن في هذه الضروف جعلهم للماحي
عبدالله الشمري
الاسلوب القذر والتهديد والوعيد ومايحتويه من اشياء اخرى غاية في البشاعه وعدم تحمل المسئوليه بالمطلق يجب ان لايمر مرور الكلام كنا نعتقد بان مرحلة الفساد قد ولت وانتهت فاذا بها تطل باشكال بشعه ومقززه تستحق السحق بلا هواده
وافي
افا ياذا العلم ارفع اعلومك ياحمر ياعطر الخلا يامال الباقعة هذا اللي ناقص بعد
ابو محمد 😎
اغلبية البريطانين شاذين ( اكرمكم الله ) ... ... لذا يدعون الى التخنث بأسم الطب واستغلال حاجة ( ربعهم ) للعلاج .. .. لا علاج فيما يغضب الله .. اخزاهم الله ..

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