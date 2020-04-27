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الأعداد السابقة للصحيفة

المسحل: موعد استئناف الدوري ليس متاحا حتى الآن

Time منذ 47 دقيقة
Views 1446
المسحل: موعد استئناف الدوري ليس متاحا حتى الآن

ماجد محمد (صدى):
أوضح ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة أن موعد استئناف الدوري المحلي ليس متاحًا حتى الآن بشكل نهائي، مبينا أن التنسيق المستمر مع الجهات المختصة في هذا الخصوص يتم بشكل إيجابي ومثمر.

وأشار المسحل إلى أن اتحاد الكرة يعمل بتناغم كامل مع وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الرياضية المشتركة في تلك الظروف.

ولفت المسحل: " نعمل كمنظومة واحدة متناسقة الأداء في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونسير وفق خطة حكومية متوازنة، تقوم عليها جهات متخصصة ".

وعن التأثيرات الاقتصادية المقبلة، ومدى الاتجاه لتقليل عدد اللاعبين الأجانب بالأندية، قال المسحل: " مجلس إدارة الاتحاد أعلن في آخر اجتماع استمرار عدد الأجانب نفسه لموسمين مقبلين. ولا توجد نية حاليًا لتغيير العدد حتى اللحظة ".

واستبعد المسحل إلغاء الموسم الكروي الحالي، مشيرا: " لا نريد استباق الأحداث، لكن الموسم الرياضي متوقف حاليًا كما أُعلن مسبقًا، وسيُستأنف متى سمحت الظروف بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتأتي سلامة اللاعبين والرياضيين كافة في المقام الأول ".

 وأبان المسحل:"إذا سمحت الظروف بعودة النشاط في آب/ أغسطس سيكون هناك تنسيق مع رابطة دوري المحترفين لوضع الروزنامة المناسبة. ويعتمد ذلك على أمور عدة، تتعلق ببرمجة البطولات الآسيوية وتصفيات كأس العالم".

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أحدث التعليقات

مروان البسيسي
اقامتي تنتهي في ٢٣ رمضان ١٤٤١ وانا محاسب عام وللان لم يتم تجديد اقامتي آلياً ارحو مساعدتي
ربيعان
خايفين علينا من المرض ولا خايفين على اقساطهم بس مساهمه حلوه منهم بالوقوف مع المواطن في هذه الضروف جعلهم للماحي
عبدالله الشمري
الاسلوب القذر والتهديد والوعيد ومايحتويه من اشياء اخرى غاية في البشاعه وعدم تحمل المسئوليه بالمطلق يجب ان لايمر مرور الكلام كنا نعتقد بان مرحلة الفساد قد ولت وانتهت فاذا بها تطل باشكال بشعه ومقززه تستحق السحق بلا هواده
وافي
افا ياذا العلم ارفع اعلومك ياحمر ياعطر الخلا يامال الباقعة هذا اللي ناقص بعد
ابو محمد 😎
اغلبية البريطانين شاذين ( اكرمكم الله ) ... ... لذا يدعون الى التخنث بأسم الطب واستغلال حاجة ( ربعهم ) للعلاج .. .. لا علاج فيما يغضب الله .. اخزاهم الله ..

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