المسحل: موعد استئناف الدوري ليس متاحا حتى الآن

ماجد محمد (صدى):

أوضح ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة أن موعد استئناف الدوري المحلي ليس متاحًا حتى الآن بشكل نهائي، مبينا أن التنسيق المستمر مع الجهات المختصة في هذا الخصوص يتم بشكل إيجابي ومثمر.

وأشار المسحل إلى أن اتحاد الكرة يعمل بتناغم كامل مع وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الرياضية المشتركة في تلك الظروف.

ولفت المسحل: " نعمل كمنظومة واحدة متناسقة الأداء في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونسير وفق خطة حكومية متوازنة، تقوم عليها جهات متخصصة ".

وعن التأثيرات الاقتصادية المقبلة، ومدى الاتجاه لتقليل عدد اللاعبين الأجانب بالأندية، قال المسحل: " مجلس إدارة الاتحاد أعلن في آخر اجتماع استمرار عدد الأجانب نفسه لموسمين مقبلين. ولا توجد نية حاليًا لتغيير العدد حتى اللحظة ".

واستبعد المسحل إلغاء الموسم الكروي الحالي، مشيرا: " لا نريد استباق الأحداث، لكن الموسم الرياضي متوقف حاليًا كما أُعلن مسبقًا، وسيُستأنف متى سمحت الظروف بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتأتي سلامة اللاعبين والرياضيين كافة في المقام الأول ".

وأبان المسحل:"إذا سمحت الظروف بعودة النشاط في آب/ أغسطس سيكون هناك تنسيق مع رابطة دوري المحترفين لوضع الروزنامة المناسبة. ويعتمد ذلك على أمور عدة، تتعلق ببرمجة البطولات الآسيوية وتصفيات كأس العالم".