بيونج يانج (صدى):

أثارت صور لافتة لزعيم كوريا الشمالية أثناء طفولته ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيطر الغموض على حياته الشخصية.

وسلطت الأضواء مؤخرا على بعض الجوانب الخفية في حياة كيم يونغ أون الذي يوصف في عدة أوساط سياسية بالديكتاتور.

ووصف كتاب كيم بأنه الطفل " المرفه " الذي قضى حياته في " مجمعات فاخرة ومترفة، قبل أن يتحول إلى حاكم منعزل ديكتاتوري، وأصغر زعيم مسلح بالنووي في العالم ".

وأوضح الكتاب كيف قضى ابن كيم يونغ إيل سنواته اليافعة في مجمعات فخمة محاطة بأسوار وبوابات حديدية بطول 15 قدمًا في العاصمة بيونغ يانغ، وفي منزل الشاطئ العائلي في مدينة ونسان الساحلية.

فلم يكن يطلب الطفل المدلل شيئاً إلا ويحصل عليه، ألعاب فيديو سوبر ماريو والكرة وغيرها من أي متجر ألعاب أوروبي، حيث كان يشاهد أفلامه العالمية المفضلة من جيمس بوند ودراكولا وغيرها، في دور سينما خاصة به.