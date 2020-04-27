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الأعداد السابقة للصحيفة

صور لافتة لزعيم كوريا الشمالية أثناء طفولته

Time منذ ساعة
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صور لافتة لزعيم كوريا الشمالية أثناء طفولته

بيونج يانج (صدى):
أثارت صور لافتة لزعيم كوريا الشمالية أثناء طفولته ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيطر الغموض على حياته الشخصية.

وسلطت الأضواء مؤخرا على بعض الجوانب الخفية في حياة كيم يونغ أون الذي يوصف في عدة أوساط سياسية بالديكتاتور.

ووصف كتاب كيم بأنه  الطفل " المرفه " الذي قضى حياته في " مجمعات فاخرة ومترفة، قبل أن يتحول إلى حاكم منعزل ديكتاتوري، وأصغر زعيم مسلح بالنووي في العالم  ".

وأوضح الكتاب كيف قضى ابن كيم يونغ إيل سنواته اليافعة في مجمعات فخمة محاطة بأسوار وبوابات حديدية بطول 15 قدمًا في العاصمة بيونغ يانغ، وفي منزل الشاطئ العائلي في مدينة ونسان الساحلية.

فلم يكن يطلب الطفل المدلل شيئاً إلا ويحصل عليه، ألعاب فيديو سوبر ماريو والكرة وغيرها من أي متجر ألعاب أوروبي، حيث كان يشاهد أفلامه العالمية المفضلة من جيمس بوند ودراكولا وغيرها، في دور سينما خاصة به.

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أحدث التعليقات

مروان البسيسي
اقامتي تنتهي في ٢٣ رمضان ١٤٤١ وانا محاسب عام وللان لم يتم تجديد اقامتي آلياً ارحو مساعدتي
ربيعان
خايفين علينا من المرض ولا خايفين على اقساطهم بس مساهمه حلوه منهم بالوقوف مع المواطن في هذه الضروف جعلهم للماحي
عبدالله الشمري
الاسلوب القذر والتهديد والوعيد ومايحتويه من اشياء اخرى غاية في البشاعه وعدم تحمل المسئوليه بالمطلق يجب ان لايمر مرور الكلام كنا نعتقد بان مرحلة الفساد قد ولت وانتهت فاذا بها تطل باشكال بشعه ومقززه تستحق السحق بلا هواده
وافي
افا ياذا العلم ارفع اعلومك ياحمر ياعطر الخلا يامال الباقعة هذا اللي ناقص بعد
ابو محمد 😎
اغلبية البريطانين شاذين ( اكرمكم الله ) ... ... لذا يدعون الى التخنث بأسم الطب واستغلال حاجة ( ربعهم ) للعلاج .. .. لا علاج فيما يغضب الله .. اخزاهم الله ..

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