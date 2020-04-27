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الأعداد السابقة للصحيفة

تركي الفيصل: « عندما عُينت في المخابرات كان نظام الجهاز مكتوبا في ورقة واحدة» (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1867
تركي الفيصل: « عندما عُينت في المخابرات كان نظام الجهاز مكتوبا في ورقة واحدة» (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
كشف الأمير تركي الفيصل أن المخابرات في البداية كان يعمل بتلقائية حيث لم يكن هناك نظام دقيق موضوع له.

وقال "الفيصل" في برنامج "الليوان" : "عندما عينت مديرا للمخابرات طلبت أوراق تأسيس الجهاز فوجدتها ورقة واحدة! فعملت على وضع نظام للاستخبارات يضمن (نظافة) العمل ومنع استغلال النفوذ".

وأضاف: "من الأمور المهمة التي سعيت لأعل بها في إدارة الاستخبارات كان وضع نظام للاستخبارات، فحرصت على أن يكون هناك دور محدد للاستخبارات في التعامل مع المواطن السعودي، فعلى سبيل المثال في حالة تطلب الامر إلقاء القبض على شخص معين؛ نتيجة معلومة أو شبهه فأنه لا يحق لها القبض عليه إلا بعد أن تمر على وزارة الداخلية ".

وأكد على أنه كان يتم استغلال بطاقات الاستخبارات في مصالح شخصية ؛ لذلك تم إلغاؤها والاعتماد على تصريحات وقتية لتنفيذ المهام المحددة.

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أحدث التعليقات

مروان البسيسي
اقامتي تنتهي في ٢٣ رمضان ١٤٤١ وانا محاسب عام وللان لم يتم تجديد اقامتي آلياً ارحو مساعدتي
ربيعان
خايفين علينا من المرض ولا خايفين على اقساطهم بس مساهمه حلوه منهم بالوقوف مع المواطن في هذه الضروف جعلهم للماحي
عبدالله الشمري
الاسلوب القذر والتهديد والوعيد ومايحتويه من اشياء اخرى غاية في البشاعه وعدم تحمل المسئوليه بالمطلق يجب ان لايمر مرور الكلام كنا نعتقد بان مرحلة الفساد قد ولت وانتهت فاذا بها تطل باشكال بشعه ومقززه تستحق السحق بلا هواده
وافي
افا ياذا العلم ارفع اعلومك ياحمر ياعطر الخلا يامال الباقعة هذا اللي ناقص بعد
ابو محمد 😎
اغلبية البريطانين شاذين ( اكرمكم الله ) ... ... لذا يدعون الى التخنث بأسم الطب واستغلال حاجة ( ربعهم ) للعلاج .. .. لا علاج فيما يغضب الله .. اخزاهم الله ..

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