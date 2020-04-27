السديس يدشن تقنية التعقيم الجديدة "تك الاوزون" داخل المسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):

دشن معالي الرئيس لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم تقنية التعقيم (تك الاوزون) داخل المسجد الحرام لاستخدامها في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون.

وتعتمد تقنية (تك الاوزون) على فكرة إنتاج الأوزون بشكل مبسط على استخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء، ومما يميز الأوزون بنشاطه الفائق في الأكسدة هو قدرته العالية على التفاعل السريع والقوي بالعناصر الكيميائية المختلفة والتي تدخل في تكوين الأنظمة البيولوجية والبيئية المختلفة، وهذه الميزة جعلت من الأوزون حلاً جذرياً وأمناً للتطهير والتعقيم في كثير من المجالات.

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وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية ضمن مجموعة من التقنيات التي أمر بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ضمن الدعم غير المحدود للرئاسة العامة لتوفير جميع سبل الراحة والاطمئنان لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين والمحافظة على سلامتهم.