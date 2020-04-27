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السديس يدشن تقنية التعقيم الجديدة "تك الاوزون" داخل المسجد الحرام

Time منذ 37 دقيقة
Views 1434
السديس يدشن تقنية التعقيم الجديدة "تك الاوزون" داخل المسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
دشن معالي الرئيس لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم تقنية التعقيم (تك الاوزون) داخل المسجد الحرام لاستخدامها في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون.

وتعتمد تقنية (تك الاوزون) على فكرة إنتاج الأوزون بشكل مبسط على استخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء، ومما يميز الأوزون بنشاطه الفائق في الأكسدة هو قدرته العالية على التفاعل السريع والقوي بالعناصر الكيميائية المختلفة والتي تدخل في تكوين الأنظمة البيولوجية والبيئية المختلفة، وهذه الميزة جعلت من الأوزون حلاً جذرياً وأمناً للتطهير والتعقيم في كثير من المجالات.

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وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية ضمن مجموعة من التقنيات التي أمر بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ضمن الدعم غير المحدود للرئاسة العامة لتوفير جميع سبل الراحة والاطمئنان لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين والمحافظة على سلامتهم.

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أحدث التعليقات

أبو بكر
المليليح يقول حقق الكاس ٣مرات ولعب على النهائي اربع مرات هاذي تعتبر مدح والا قدح يازول
ع. س. ع
هذا برنامج مدعوم من الاخونجية والمفروض يطلق عليه اسم (سواعد الإيذاء) وليس الإخاء من بدايتة ووضعة مريب لكن كشفهم الله على رؤوس الأشهاد
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
ما بقى علاج والى قلتم هذا هو واليوم إلى بعده قلتم لا مو هو شوفوا قحم مدغشقر خلط لهم أعشاب. وشرب منه ووزع على شعبه وفك عمره
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله الذي انزله وهو يرفعه
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
يارب ترحمه تغفرله وتسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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