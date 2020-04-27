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الأعداد السابقة للصحيفة

اشتراطات نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة مع التطبيقات خلال فترة السماح

Time منذ 33 دقيقة
Views 1457
اشتراطات نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة مع التطبيقات خلال فترة السماح

عادل الحربي (صدى):
حددت اشتراطات لنقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة مع التطبيقات خلال فترة السماح ومنها الموافقة على عمل مركبات الأجرة ومن الترتيبات الموضحة أدناه.

ويأتي ذلك خلال فترات السماح بتقديم خدمات نقل الركاب، وكذلك الموافقة على عملها مع تطبيقات التوصيل حال مره جائحة كورا كحالة استثنائية في جميع المدن وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تضمها الجهات القائمة على تنظيم هذا النشاط حاليا.

أولا.. الضوابط والاشتراطات التشغيلية المتعلقة بتشغيل سيارات الأجرة العامة مع التطبيقات خلال فترات السماح بتقديم خدمات نقل الركاب في بعض المدن والمحافظات. اشتراطات نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة مع التطبيقات خلال فترة السماح

أولا.. ضوابط التشغيل السيارات الأجرة العامة:1. تشغيل سيارات الأجرة العامة المرخصة فقط، يمنع التجول مطلقا للبحث عن ركاب والانتظار في المواكفه لحين ورود طلبه، في العمل مع التطبيقات المرخصة من الهيئة العامة للنقل، منعا للتجول و لتيسير عملية الضبط يشترط إرسال بيانات الخدمة بشكل لحظه لمتعة وصل من قبل التطبيق، يمنع عمل سيارات الأجرة في أوقات الحد من التجول.

ثانيا.. الاشتراطات لسيارات الأجرة: 

1. تلتزم منشأة توجيه المركبات بالتأكد من توفر الالتزاماته قبل تسجيل السيارات، تلتزم منشآت وأفراد الأجرة بالعمل فقط مع التطبيقات المرخصة.

ثانيا: عمل سيارات الأجرة مع تطبيقات توصيل الطلبات خلال فترة جائحة كورونا کحالة استثنائية في جميع المدن وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع مراعاة الالتزام بالدليل الإرشادي المشار إليه أعلاه.

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أحدث التعليقات

أبو بكر
المليليح يقول حقق الكاس ٣مرات ولعب على النهائي اربع مرات هاذي تعتبر مدح والا قدح يازول
ع. س. ع
هذا برنامج مدعوم من الاخونجية والمفروض يطلق عليه اسم (سواعد الإيذاء) وليس الإخاء من بدايتة ووضعة مريب لكن كشفهم الله على رؤوس الأشهاد
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
ما بقى علاج والى قلتم هذا هو واليوم إلى بعده قلتم لا مو هو شوفوا قحم مدغشقر خلط لهم أعشاب. وشرب منه ووزع على شعبه وفك عمره
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله الذي انزله وهو يرفعه
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
يارب ترحمه تغفرله وتسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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