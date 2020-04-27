تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
تباعد المصلين أثناء تأديتهم "التراويح" في أندونيسيا
منذ ساعة
629
واتساب
فيسبوك
تويتر
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
أبو بكر
المليليح يقول حقق الكاس ٣مرات ولعب على النهائي اربع مرات هاذي تعتبر مدح والا قدح يازول
ع. س. ع
هذا برنامج مدعوم من الاخونجية والمفروض يطلق عليه اسم (سواعد الإيذاء) وليس الإخاء من بدايتة ووضعة مريب لكن كشفهم الله على رؤوس الأشهاد
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
ما بقى علاج والى قلتم هذا هو واليوم إلى بعده قلتم لا مو هو شوفوا قحم مدغشقر خلط لهم أعشاب. وشرب منه ووزع على شعبه وفك عمره
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله الذي انزله وهو يرفعه
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
يارب ترحمه تغفرله وتسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
أخر الأخبار
استطلاع لـ"صدى": تأييد إلغاء الاختبارات النهائية ونقل الطلاب للمراحل التالية
منذ 15 دقيقة
1389
أليغري يقود أتلتيكو خلفًا لسيميوني
منذ 28 دقيقة
1369
اشتراطات نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة مع التطبيقات خلال فترة السماح
منذ 33 دقيقة
1453
ماجد الحقيل: تم تسكين أكثر من 10 أسر بمناطق مختلفة بالمملكة خلال 24 ساعة
منذ 33 دقيقة
1446
السديس يدشن تقنية التعقيم الجديدة "تك الاوزون" داخل المسجد الحرام
منذ 36 دقيقة
1420
دواء قرحة المعدة يمكن أن يعالج كورونا
منذ 44 دقيقة
632
الأرجنتين تقرر إلغاء الدوري : "مارادونا" أكبر المستفيدين
منذ ساعة
1574
سعيد المولد يبلغ إدارة الأهلي برغبته في الرحيل
منذ ساعة
1903
فهد بن جمعة: «عقود العمالة الوافدة يجب ألا تتجاوز سنتين»
منذ ساعة
1802
تباعد المصلين أثناء تأديتهم "التراويح" في أندونيسيا
منذ ساعة
629