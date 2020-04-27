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الأعداد السابقة للصحيفة

تباعد المصلين أثناء تأديتهم "التراويح" في أندونيسيا

Time منذ ساعة
Views 629
تباعد المصلين أثناء تأديتهم "التراويح" في أندونيسيا
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أحدث التعليقات

أبو بكر
المليليح يقول حقق الكاس ٣مرات ولعب على النهائي اربع مرات هاذي تعتبر مدح والا قدح يازول
ع. س. ع
هذا برنامج مدعوم من الاخونجية والمفروض يطلق عليه اسم (سواعد الإيذاء) وليس الإخاء من بدايتة ووضعة مريب لكن كشفهم الله على رؤوس الأشهاد
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
ما بقى علاج والى قلتم هذا هو واليوم إلى بعده قلتم لا مو هو شوفوا قحم مدغشقر خلط لهم أعشاب. وشرب منه ووزع على شعبه وفك عمره
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله الذي انزله وهو يرفعه
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
يارب ترحمه تغفرله وتسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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