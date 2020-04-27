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ليفربول يُؤجل مشروع توسعة مدرجات ملعبه أنفيلد

Time منذ 21 دقيقة
Views 1331
ليفربول يُؤجل مشروع توسعة مدرجات ملعبه أنفيلد

وكالات (صدى):
أعلن نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم، اليوم، عن تأجيل مشروع توسعة مدرجات ملعبه أنفيلد لمدة عام، بسبب الأزمة التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وأشار متصدر الدوري الانجليزي الممتاز في بيان له، إلى أن الوباء جعل النادي يتوقف عن العمل في مدرج "أنفيلد رود" الذي كان سيرفع سعة الملعب إلى 61 ألف متفرج، علما أن السعة الحالية هي قرابة 53400.

وبالاضافة إلى "أنفيلد رود" تحمل مدرجات الملعب اسماء "ذي كوب" و"السير كيني دالغليش" عدا عن المدرج الرئيسي وهو الأكبر.

وكان ليفربول يأمل في الانتهاء من العمل في عام 2022 ولكن المشروع لن يكتمل حتى 2023 على أقرب تقدير.

وقال مدير العمليات في ليفربول أندي هيوز، لموقع النادي على شبكة الإنترنت "لقد شهدنا تأخيراً كبيراً في المشروع كنتيجة مباشرة للاغلاق العام جراء +كوفيد-19+".

وأضاف : "نظرا للتحديات التي تواجهها العديد من القطاعات في الوقت الحالي، بما في ذلك قطاعات البناء والمشتريات والقطاع العام، فإننا نتخذ نهجاً مسؤولا لوقف المشروع لمدة 12 شهرا على الأقل".

وتابع "عملية توسعة المدرج تستغرق 18 شهراً، ونحتاج فيها لفصلي صيف حينما يكون الملعب مغلقاً لاتمامها بنجاح وذلك يقودنا لأن يكون "أقرب وقت ممكن لإكمال المشروع هو صيف 2023 بدلا من صيف 2022 كما كان مقررا أصلا".

وكان ليفربول متصدرا للترتيب عند تعليق الدوري في المرحلة التاسعة والعشرين، برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني (57 نقطة من 28 مباراة)، ويبدو أقرب من أي وقت لإحراز لقبه الأول في البطولة منذ 1990، وهو بحاجة لفوزين من المباريات التسع المتبقية لحسم تتويجه.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييف..
الدوري السعودي
كل سنة و في كل حلقة نقرأ و نسمع و نشاهد المحامي فلان بن علان و المسؤول الظعطاني سيرفع قضية على الأروجز رامز و وووووووو كلام فاضي لزيادة الإثارة فقط و لن يحصل شيء و الحلقات مستمرة و كل عام و أنتم بخير
سمسم
زوجها طلقها و مفلسة يعني الرجل مل من نفس الوجه و الجسم و الحركات ما في شيء يشبع !!! استغلال و ضحك على الحريم لنقص عقلها
ابو محمد 😎
صدقت ورب الكعبه ..
واضح*** وصريح***
هذا بلا بوك ياعقاب،، يقول المثل:-(( إذا كان خصمك القاضي من تقاضي؟

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