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الأعداد السابقة للصحيفة

محاكم المملكة تصدر 10897 حكماً عن بعد

Time منذ ساعة
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محاكم المملكة تصدر 10897 حكماً عن بعد

الرياض (صدى):
واصلت محاكم المملكة أعمالها وخدمة المستفيدين عن بعد دون توقف، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة العدل، أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم، بلغت 10897 حكمًا، وذلك خلال فترة تعليق الحضور إلى مقرات العمل.

يذكر أن وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها، ما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.

واستحدثت وزارة العدل العديد من الخِدْمات والأنظمة التقنية التي تسمح بخدمة المستفيدين عن بُعد، وتتيح لموظفي المرافق العدليّة ممارسة أعمالهم اليومية بكل يسر وسهولة لضمان تيسير الخدمة على المستفيدين وهم في منازلهم، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وأطلقت الوزارة ضمن منظومة خِدْماتها عن بعد العديد من الخِدْمات منها، خدمة الصك الإلكتروني والتي تتيح إصدار صك الحكم إلكترونياً دون ورق أو توقيع يدوي، وخدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية، وخدمة تقديم مذكرات الدفاع في القضايا لجميع المحاكم، وخدمة الطلبات التي تتيح إمكانية التقدم بأي طلب عام للدائرة القضائية.

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أحدث التعليقات

أبو بكر
المليليح يقول حقق الكاس ٣مرات ولعب على النهائي اربع مرات هاذي تعتبر مدح والا قدح يازول
ع. س. ع
هذا برنامج مدعوم من الاخونجية والمفروض يطلق عليه اسم (سواعد الإيذاء) وليس الإخاء من بدايتة ووضعة مريب لكن كشفهم الله على رؤوس الأشهاد
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
ما بقى علاج والى قلتم هذا هو واليوم إلى بعده قلتم لا مو هو شوفوا قحم مدغشقر خلط لهم أعشاب. وشرب منه ووزع على شعبه وفك عمره
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله الذي انزله وهو يرفعه
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
يارب ترحمه تغفرله وتسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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