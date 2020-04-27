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الأعداد السابقة للصحيفة

كاتبة تتعرض لتهديدات بعد إبلاغها عن سكن عمال مخالف

Time منذ 41 دقيقة
Views 2017
Comment 1
كاتبة تتعرض لتهديدات بعد إبلاغها عن سكن عمال مخالف

علي القحطاني (صدى):
كشفت الكاتبة “وفاء الرشيد”، عن تعرّضها لتهديدات واتهامات وصلت إلى الشرف بعد إبلاغها عن سكن عمالة مخالف داخل أحد الأحياء الراقية بالمنطقة الشرقية.

وقالت “الرشيد”، في مقال لها، أن التهديدات التي تلقتها بعد الإبلاغ عن السكن المخالف تمثلت في التهديد المبطن بتعطيل أعمالها وأعمال أقاربها المتعلقة بالبلديات، إضافة لاتهامات وصلت إلى الشرف، واتهامات بأنها تريد شراء الأرض، وفقًا لعكاظ

وأشارت إلى أن السكن لا يلتزم بشروط السلامة ويتأذى منه سكان الحي طوال سنين، وكل شكوى ضده كانت تنتهي “في الأدراج”.

وأضافت أمانة المنطقة الشرقية استجابت لبلاغها وأغلقت السكن وأفرغته من العمالة؛ لكنه فتح أبوابه في اليوم التالي للإغلاق. واختتمت: مالكة المجمع قريبة من الدرجة الأولى لموظف في البلدية، كما أن أحد أقاربها من كبار الموظفين.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييف..
الدوري السعودي
كل سنة و في كل حلقة نقرأ و نسمع و نشاهد المحامي فلان بن علان و المسؤول الظعطاني سيرفع قضية على الأروجز رامز و وووووووو كلام فاضي لزيادة الإثارة فقط و لن يحصل شيء و الحلقات مستمرة و كل عام و أنتم بخير
سمسم
زوجها طلقها و مفلسة يعني الرجل مل من نفس الوجه و الجسم و الحركات ما في شيء يشبع !!! استغلال و ضحك على الحريم لنقص عقلها
ابو محمد 😎
صدقت ورب الكعبه ..
واضح*** وصريح***
هذا بلا بوك ياعقاب،، يقول المثل:-(( إذا كان خصمك القاضي من تقاضي؟

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