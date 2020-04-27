كاتبة تتعرض لتهديدات بعد إبلاغها عن سكن عمال مخالف

علي القحطاني (صدى):

كشفت الكاتبة “وفاء الرشيد”، عن تعرّضها لتهديدات واتهامات وصلت إلى الشرف بعد إبلاغها عن سكن عمالة مخالف داخل أحد الأحياء الراقية بالمنطقة الشرقية.

وقالت “الرشيد”، في مقال لها، أن التهديدات التي تلقتها بعد الإبلاغ عن السكن المخالف تمثلت في التهديد المبطن بتعطيل أعمالها وأعمال أقاربها المتعلقة بالبلديات، إضافة لاتهامات وصلت إلى الشرف، واتهامات بأنها تريد شراء الأرض، وفقًا لعكاظ

وأشارت إلى أن السكن لا يلتزم بشروط السلامة ويتأذى منه سكان الحي طوال سنين، وكل شكوى ضده كانت تنتهي “في الأدراج”.

وأضافت أمانة المنطقة الشرقية استجابت لبلاغها وأغلقت السكن وأفرغته من العمالة؛ لكنه فتح أبوابه في اليوم التالي للإغلاق. واختتمت: مالكة المجمع قريبة من الدرجة الأولى لموظف في البلدية، كما أن أحد أقاربها من كبار الموظفين.