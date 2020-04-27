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الأعداد السابقة للصحيفة

إجراءات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيا عبر منصة أبشر

Time منذ ساعة
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إجراءات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيا عبر منصة أبشر

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إجراءات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر

وقالت الوزارة : يجب معاينة المركبة وفحصها من قبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة د قيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد و دخول البائع على منصة أبشر واختيار " عرض المركبة للبيع".

وأضافت : كما يجب إدخال تفاصيل المبايعة د دخول المشتري على منصة أبشر وقبول ( أو رفض طلب المبايعة د قيام المشتري بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية و حال وصول ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي.

وتابعت : سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة و دخول البائع منصة أبشر واختيار " إتمام المبايعة ونقل الملكية" وإكمال الإجراءات اللازمة " بعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع د قيام المشتري بالتأمين على المركبة.

ويرجي قبل تنفيذ العملية مراعاة عدم وجود مخالفات مرورية على المشتري د سريان رخصة سير المركبة د تقتصر الخدمة في المرحلة الحالية على المواطنين وعلى المركبات التي تتراوح أسعارها ما بين (5) آلاف إلى (150) ألف.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييف..
الدوري السعودي
كل سنة و في كل حلقة نقرأ و نسمع و نشاهد المحامي فلان بن علان و المسؤول الظعطاني سيرفع قضية على الأروجز رامز و وووووووو كلام فاضي لزيادة الإثارة فقط و لن يحصل شيء و الحلقات مستمرة و كل عام و أنتم بخير
سمسم
زوجها طلقها و مفلسة يعني الرجل مل من نفس الوجه و الجسم و الحركات ما في شيء يشبع !!! استغلال و ضحك على الحريم لنقص عقلها
ابو محمد 😎
صدقت ورب الكعبه ..
واضح*** وصريح***
هذا بلا بوك ياعقاب،، يقول المثل:-(( إذا كان خصمك القاضي من تقاضي؟

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