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الأعداد السابقة للصحيفة

مقطع نادر لمدينة الرياض وقصر الشمسية

Time منذ ساعة
Views 1502
مقطع نادر لمدينة الرياض وقصر الشمسية

الرياض (صدى):
وثق مقطع نادر الحياة في عام 1965 في مدينة الرياض التي ظهرت بملامح زمن وعبق الماضي.

وأظهر الفيديو جزء من قصر المصمك وقصر الشمسية؛ حيث بدت الحياة هادئة وجميلة دون زحام.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييف..
الدوري السعودي
كل سنة و في كل حلقة نقرأ و نسمع و نشاهد المحامي فلان بن علان و المسؤول الظعطاني سيرفع قضية على الأروجز رامز و وووووووو كلام فاضي لزيادة الإثارة فقط و لن يحصل شيء و الحلقات مستمرة و كل عام و أنتم بخير
سمسم
زوجها طلقها و مفلسة يعني الرجل مل من نفس الوجه و الجسم و الحركات ما في شيء يشبع !!! استغلال و ضحك على الحريم لنقص عقلها
ابو محمد 😎
صدقت ورب الكعبه ..
واضح*** وصريح***
هذا بلا بوك ياعقاب،، يقول المثل:-(( إذا كان خصمك القاضي من تقاضي؟

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