مقطع نادر لمدينة الرياض وقصر الشمسية

الرياض (صدى):

وثق مقطع نادر الحياة في عام 1965 في مدينة الرياض التي ظهرت بملامح زمن وعبق الماضي.

وأظهر الفيديو جزء من قصر المصمك وقصر الشمسية؛ حيث بدت الحياة هادئة وجميلة دون زحام.