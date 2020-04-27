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الأعداد السابقة للصحيفة

صندوق الاستثمار السعودي ثالث أكبر مالك لأحد أكبر شركات الترفيه والعروض الحية

Time منذ ساعة
Views 1540
صندوق الاستثمار السعودي ثالث أكبر مالك لأحد أكبر شركات الترفيه والعروض الحية

علي القحطاني (صدى):
كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الاثنين عن حصة قدرها 5.7% في لايف نيشن انترتنمنت، وهو ما دفع أسهم الشركة للصعود بما يصل إلى 10% بحسب "رويترز".

وذكرت تقارير أن امتلاك 12.34 مليون سهم يجعل صندوق الاستثمارات العامة السعودي ثالث أكبر مساهم في الشركة.

وكان الصندوق، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، قد كشف عن حصة قدرها 8.2% في كارنيفال كورب المشغلة للسفن السياحية والتي تعاني من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وحذرت لايف نيشن، التي هبطت أسهمها 44% منذ بداية العام، من ضربة لأنشطتها جراء تأجيل أو إلغاء عروض بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويذكر أن ليبرتي ميديا كورب هى أكبر مساهم في لايف نيشن بحصة قدرها 25.05% تليها فانجارد ولها حصة 7.09% وفقا لبيانات ريفينيتيف.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييف..
الدوري السعودي
كل سنة و في كل حلقة نقرأ و نسمع و نشاهد المحامي فلان بن علان و المسؤول الظعطاني سيرفع قضية على الأروجز رامز و وووووووو كلام فاضي لزيادة الإثارة فقط و لن يحصل شيء و الحلقات مستمرة و كل عام و أنتم بخير
سمسم
زوجها طلقها و مفلسة يعني الرجل مل من نفس الوجه و الجسم و الحركات ما في شيء يشبع !!! استغلال و ضحك على الحريم لنقص عقلها
ابو محمد 😎
صدقت ورب الكعبه ..
واضح*** وصريح***
هذا بلا بوك ياعقاب،، يقول المثل:-(( إذا كان خصمك القاضي من تقاضي؟

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