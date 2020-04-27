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الأعداد السابقة للصحيفة

منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا أبعد ما تكون عن الانتهاء

Time منذ ساعتين
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منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا أبعد ما تكون عن الانتهاء

وكالات (صدى):
جدد مدير منظمة الصحة العالمية، الاثنين، تحذيره من أن جائحة فيروس كورونا المستجد لن تنتهي قريبا، وعبر عن "قلقه العميق" من التأثير الناجم عن تعطل الخدمات الصحية العادية، لا سيما على الأطفال.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، في جنيف: "الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء"، مضيفا أن المنظمة قلقة إزاء تزايد منحنى الإصابة بالفيروس في إفريقيا وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية وبعض الدول الأسيوية.

وتابع قائلا: "أمامنا طريق طويلة والكثير من العمل".

وأضاف، استنادا إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين، فإنه تم الإبلاغ عن وجود نقص في لقاحات الأمراض الأخرى، في 21 دولة، بسبب القيود المفروضة على الحدود نتيجة جائحة كورونا.

وأشار إلى أن "عدد حالات الإصابة بالملاريا قد يتضاعف في دول إفريقيا جنوب الصحراء... يجب عدم حدوث ذلك. نعمل مع الدول لدعمها".

واعتبر مدير منظمة الصحة العالمية أنه "كان على العالم الاستماع" إلى المنظمة التي حذرت من فيروس كورونا المستجد منذ نهاية يناير، مشددا على أن السلطات الصحية العالمية لا يمكنها إجبار الدول على تنفيذ توصياتها.

واستطرد "كان على العالم الاستماع بانتباه إلى منظمة الصحة العالمية، لأن حال الطوارئ العالمية أعلنت في 30 يناير"، مع تسجيل 82 إصابة بالفيروس خارج الصين ولكن بدون إحصاء وفيات.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييف..
ابو محمد 😎
صدقت ورب الكعبه ..
واضح*** وصريح***
هذا بلا بوك ياعقاب،، يقول المثل:-(( إذا كان خصمك القاضي من تقاضي؟
أبو محمد
اللهم ارحمه وارحم والدينا والمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات
زائر
ههههههههه اجل المبلغ ما يتحول مباشرة .. طيب بنقل المركبة باسم اخوي ومن دون ما يدفع شي تقبل العملية او لا

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