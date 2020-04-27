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"السديس" يشارك في غسل وتعقيم وتطييب الكعبة المشرفة(فيديو)

Time منذ ساعتين
Views 1977
"السديس" يشارك في غسل وتعقيم وتطييب الكعبة المشرفة(فيديو)

مكة المكرمة (صدى):
شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم الاثنين قبل أذان المغرب في عمليات غسل وتعقيم وتطييب الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم عليه السلام، وتأتي عمليات الغسيل والتعقيم ضمن عدة أعمال جدولتها الرئاسة العامة، من بينها صيانة الحجر الأسود، وثوب الكعبة، والإجراءات الاحترازية التي تقام داخل المسجد الحرام لمنع وصول فايروس كورونا المستجد إلى البيت العتيق وساحاته، كما أن الرئاسة العامة اتبتعت التعليمات الصحية وتطبيق عمليات التباعد بين المصلين.

حيث شكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال عمليات الغسيل والتعقيم جميع العاملين والعاملات المشاركين في غسيل وتعقيم المسجد الحرام على ما يقومون به من جهود مباركة وعمل متميز يضمن سلامة الجميع - بإذن الله تعالى -.

كما ذكر الشيخ السديس أن العمل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي عمل عظيم مبارك اختص الله -عز وجل- به فئة من الناس، لذا وجب عليهم الإخلاص في عملهم لينالوا الأجر والثواب، خاصة في ظل الإمكانيات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

وحضر عمليات الغسيل والتعقيم سعادة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الأستاذ أحمد المنصوري، وسعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمشرف العام على مكتب معالي الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
صدقت ورب الكعبه ..
واضح*** وصريح***
هذا بلا بوك ياعقاب،، يقول المثل:-(( إذا كان خصمك القاضي من تقاضي؟
أبو محمد
اللهم ارحمه وارحم والدينا والمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات
زائر
ههههههههه اجل المبلغ ما يتحول مباشرة .. طيب بنقل المركبة باسم اخوي ومن دون ما يدفع شي تقبل العملية او لا
ابو محمد 😎
جزاه الله خير ..

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