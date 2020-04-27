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الدكتور محمد العيسى: الإخوان أحد أسباب «الإسلاموفوبيا» لأنهم يختزلون الدين في السياسة فقط (فيديو)

Time منذ 14 دقيقة
Views 1248
الدكتور محمد العيسى: الإخوان أحد أسباب «الإسلاموفوبيا» لأنهم يختزلون الدين في السياسة فقط (فيديو)

الرياض (صدى):
شرح الدكتور محمد العيسى، رئيس هيئة علماء المسلمين، مفهوم مصطلح "إسلاموفوبيا" ونشأته على مستوى العالم، مؤكدًا أنه يعني الخوف من الإسلام والمسلمين.

وقال الدكتور محمد العيسى، إن كلمة "فوبيا" هي مصطلح له دلالة مرضية في الطب النفسي فهو مرض يتعلق بالهلع من شيء معين، مضيفًا : " أصحاب خطاب الإسلاموفوبيا لا يريدون أن يُقال أن لديهم فوبيا ضد الإسلام، وإنما يقولون لدينا خوف وقلق من الإسلام والمسلمين " .

وتابع: " البعض منهم أو كثيرًا منهم لديه فوبيا مرضية ضد الإسلام والمسلمين، لكن بالحوار والنقاش يتم معالجة تلك الإشكالية لديهم " .

وأردف : " أول شيوع لهذا المصطلح قام بناء على دراسة بريطانية عام 1997، ورأت أن هناك نظرة للإسلام والمسلمين غير مبررة واستخدمت هذا المصطلح حينها " .

واستطرد : " لابد أن نكون منصفين، هناك أسباب للإسلاموفوبيا، ومن ضمن أسبابها بعض الداخل الإسلامي الذي قام بتصرفات صعّدت من خطاب الإسلاموفوبيا " .

وأضاف: " البعض لم يكن له وعي للتعايش والتعامل مع الثقافات الأخري، والبعض تم اختراقه من قبل الجماعات المتشددة والمتطرفة، وخاصة من يُسمون بالإسلام السياسي وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمون هم ليس لديهم مشروع ويختزلون الدين الإسلامي في السياسة فقط، بينما الإسلام قيم ومعاني وسعة أفق، وكان هناك مشروع للترويج للإسلام بأنه مُعادي للآخرين " .

 

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أحدث التعليقات

احمد
هههههه طارت الطيور بأرزاقها ... القضيه متورط فيها ناس كبار لو فتحوا قضية الهندي . اللي يسوونه مجرد خرابيط وكذب أمام الرأي العام الاماراتي
صراحه
انت اتحادي خلاص والهلاليين ما يبغونك خل عندك شوية دم
احمد
ابو عمار فين بلدك من شان الله
خبير زمانه
للاسف انديتنا تتنافس على الاعبين والمدربين الاجانب ويرفعون اسعارهم لمبالغ خرافيه والمستفيد الاجنبي .. هدر مالي واخرتها تتذمر الانديه من كثرة الديون ... لو فرض على كل ادارة نادي عند انتهاء فتره الرئاسه بتسديد جميع الالتزامات الماليه خلال فترة توليها الادارة اما تركها تغادر والنادي محمل بالديون فهذا اللذي ضيع نادي الاتحاد غادرت اكثر من ادارة توالت على النادي وتركته مكبل بالديون وكانو اثناء فتره ادارتهم يفاخرون بعقود الاعبين الاجانب بالملايين ...
ابو عيسى وصالح
هذي حالة كثير من بنات هذا الوقت بعضهم يرى الرجل كجهاز تلقيح كالحيوانات ثم تتركه وتجعله يتعلق به وتحرمه من ابنه فكن قاسيا وانتقي لنطفتك قبل ان تزرعها في ارض جدباء .. اللهم اني صائم وادعوك ان تدمر كل إمرأه قصدت من زواجها هو الانجاب ثم رمي الرجل سمعنا كثيرا عن معاناة المطلقات لكن عندما نسمع عن معاناة المطلق لا نعير لها بال انتبه قبل ان تتزوج اخي الرجل ولا تضن ثنايا اللؤلوء بين الشفاة هي سعاده بل هي شرك لإصطيادك فانتبه منهن واحذر ..

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