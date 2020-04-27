الدكتور محمد العيسى: الإخوان أحد أسباب «الإسلاموفوبيا» لأنهم يختزلون الدين في السياسة فقط (فيديو)

الرياض (صدى):

شرح الدكتور محمد العيسى، رئيس هيئة علماء المسلمين، مفهوم مصطلح "إسلاموفوبيا" ونشأته على مستوى العالم، مؤكدًا أنه يعني الخوف من الإسلام والمسلمين.

وقال الدكتور محمد العيسى، إن كلمة "فوبيا" هي مصطلح له دلالة مرضية في الطب النفسي فهو مرض يتعلق بالهلع من شيء معين، مضيفًا : " أصحاب خطاب الإسلاموفوبيا لا يريدون أن يُقال أن لديهم فوبيا ضد الإسلام، وإنما يقولون لدينا خوف وقلق من الإسلام والمسلمين " .

وتابع: " البعض منهم أو كثيرًا منهم لديه فوبيا مرضية ضد الإسلام والمسلمين، لكن بالحوار والنقاش يتم معالجة تلك الإشكالية لديهم " .

وأردف : " أول شيوع لهذا المصطلح قام بناء على دراسة بريطانية عام 1997، ورأت أن هناك نظرة للإسلام والمسلمين غير مبررة واستخدمت هذا المصطلح حينها " .

واستطرد : " لابد أن نكون منصفين، هناك أسباب للإسلاموفوبيا، ومن ضمن أسبابها بعض الداخل الإسلامي الذي قام بتصرفات صعّدت من خطاب الإسلاموفوبيا " .

وأضاف: " البعض لم يكن له وعي للتعايش والتعامل مع الثقافات الأخري، والبعض تم اختراقه من قبل الجماعات المتشددة والمتطرفة، وخاصة من يُسمون بالإسلام السياسي وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمون هم ليس لديهم مشروع ويختزلون الدين الإسلامي في السياسة فقط، بينما الإسلام قيم ومعاني وسعة أفق، وكان هناك مشروع للترويج للإسلام بأنه مُعادي للآخرين " .