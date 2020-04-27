مسؤول كوري شمالي: الزعيم لم يستطع الوقوف أو المشي

بيونغيانغ (صدى):

أكد المسؤول الكوري الشمالي تاي يونج هو، على تدهور الحالة الصحية للزعيم كيم جونغ أون، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع المشي أو الوقوف.

وغاب الزعيم الكوري الشمالي، عن احتفالات يوم الأحد 15 أبريل 2020، التي تحيي ذكرى جده مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ.

وقال المسؤول الكوري الشمالية : " لست متأكدًا تمامًا مما إذا كان الرئيس كيم جونغ أون قد خضع لعملية جراحية بالفعل أو أي شيء آخر؛ ولكن هناك شيء واحد. من الواضح أنه لم يستطع الوقوف أو المشي بشكل صحيح " .

وأضاف: “ الوحيدون الذين يمكنهم تأكيد حالته الحقيقية قد يكونون زوجة أو أخت كيم جونغ أون أو زملائه المقربين أما شائعات عن مكانه، أو يخضع لعملية جراحية أم لا، لا أعتقد أنها تستند إلى الحقائق " .