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الأعداد السابقة للصحيفة

مسؤول كوري شمالي: الزعيم لم يستطع الوقوف أو المشي

Time منذ 19 دقيقة
Views 1525
مسؤول كوري شمالي: الزعيم لم يستطع الوقوف أو المشي

بيونغيانغ (صدى):
أكد المسؤول الكوري الشمالي تاي يونج هو، على تدهور الحالة الصحية للزعيم كيم جونغ أون، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع المشي أو الوقوف.

وغاب الزعيم الكوري الشمالي، عن احتفالات يوم الأحد 15 أبريل 2020، التي تحيي ذكرى جده مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ.

وقال المسؤول الكوري الشمالية : " لست متأكدًا تمامًا مما إذا كان الرئيس كيم جونغ أون قد خضع لعملية جراحية بالفعل أو أي شيء آخر؛ ولكن هناك شيء واحد. من الواضح أنه لم يستطع الوقوف أو المشي بشكل صحيح " .

وأضاف: “ الوحيدون الذين يمكنهم تأكيد حالته الحقيقية قد يكونون زوجة أو أخت كيم جونغ أون أو زملائه المقربين أما شائعات عن مكانه، أو يخضع لعملية جراحية أم لا، لا أعتقد أنها تستند إلى الحقائق " .

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أحدث التعليقات

احمد
هههههه طارت الطيور بأرزاقها ... القضيه متورط فيها ناس كبار لو فتحوا قضية الهندي . اللي يسوونه مجرد خرابيط وكذب أمام الرأي العام الاماراتي
صراحه
انت اتحادي خلاص والهلاليين ما يبغونك خل عندك شوية دم
احمد
ابو عمار فين بلدك من شان الله
خبير زمانه
للاسف انديتنا تتنافس على الاعبين والمدربين الاجانب ويرفعون اسعارهم لمبالغ خرافيه والمستفيد الاجنبي .. هدر مالي واخرتها تتذمر الانديه من كثرة الديون ... لو فرض على كل ادارة نادي عند انتهاء فتره الرئاسه بتسديد جميع الالتزامات الماليه خلال فترة توليها الادارة اما تركها تغادر والنادي محمل بالديون فهذا اللذي ضيع نادي الاتحاد غادرت اكثر من ادارة توالت على النادي وتركته مكبل بالديون وكانو اثناء فتره ادارتهم يفاخرون بعقود الاعبين الاجانب بالملايين ...
ابو عيسى وصالح
هذي حالة كثير من بنات هذا الوقت بعضهم يرى الرجل كجهاز تلقيح كالحيوانات ثم تتركه وتجعله يتعلق به وتحرمه من ابنه فكن قاسيا وانتقي لنطفتك قبل ان تزرعها في ارض جدباء .. اللهم اني صائم وادعوك ان تدمر كل إمرأه قصدت من زواجها هو الانجاب ثم رمي الرجل سمعنا كثيرا عن معاناة المطلقات لكن عندما نسمع عن معاناة المطلق لا نعير لها بال انتبه قبل ان تتزوج اخي الرجل ولا تضن ثنايا اللؤلوء بين الشفاة هي سعاده بل هي شرك لإصطيادك فانتبه منهن واحذر ..

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