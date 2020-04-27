الصحة تقدم نصائح عند ارتداء الكمامة القماشية

الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة أن الكمامة القماشية تختلف عن الكمامة الطبية، موضحة أن الأولى يتم ارتدائها دومًا عند الخروج من البيت، وعند الذهاب للأماكن العامة.

ونصحت بأن تكون الكمامة القماشية مصنوعة من أقمشة قطنية، مشيرة إلى أن الأقمشة الخفيفة غير نافعة، مشددة عند ارتدائها بضرورة أن تتناسب بشكل مريح مع جانبي الوجه والذقن.

كما شددت على ضرورة أن تكون مزودة ومؤمنة بخيط يلتف حول الأذن لإحكام ربطها، وأن تشمل طبقات متعددة من القماش ولكن تسمح بالتنفس بأريحية.

وحذرت من استخدامها لكل من الأطفال الأقل من سنتين، ومع الفاقد للوعي، أو العاجزين، لافتة إلى أن ارتدائها لفترة طويلة أو إعادة استخدامها دون غسيل يؤدي من زيادة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

ونصحت عند نزع الكمامة القماشية بالحرص على عدم لمس العين والأنف والفم عند إزالتها، مع غسل اليدين مباشرة.