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الصحة تقدم نصائح عند ارتداء الكمامة القماشية

Time منذ ساعة
Views 1676
الصحة تقدم نصائح عند ارتداء الكمامة القماشية

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة أن الكمامة القماشية تختلف عن الكمامة الطبية، موضحة أن الأولى يتم ارتدائها دومًا عند الخروج من البيت، وعند الذهاب للأماكن العامة.

ونصحت بأن تكون الكمامة القماشية مصنوعة من أقمشة قطنية، مشيرة إلى أن الأقمشة الخفيفة غير نافعة، مشددة عند ارتدائها بضرورة أن تتناسب بشكل مريح مع جانبي الوجه والذقن.

كما شددت على ضرورة أن تكون مزودة ومؤمنة بخيط يلتف حول الأذن لإحكام ربطها، وأن تشمل طبقات متعددة من القماش ولكن تسمح بالتنفس بأريحية.

وحذرت من استخدامها لكل من الأطفال الأقل من سنتين، ومع الفاقد للوعي، أو العاجزين، لافتة إلى أن ارتدائها لفترة طويلة أو إعادة استخدامها دون غسيل يؤدي من زيادة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

ونصحت عند نزع الكمامة القماشية بالحرص على عدم لمس العين والأنف والفم عند إزالتها، مع غسل اليدين مباشرة.

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أحدث التعليقات

احمد
هههههه طارت الطيور بأرزاقها ... القضيه متورط فيها ناس كبار لو فتحوا قضية الهندي . اللي يسوونه مجرد خرابيط وكذب أمام الرأي العام الاماراتي
صراحه
انت اتحادي خلاص والهلاليين ما يبغونك خل عندك شوية دم
احمد
ابو عمار فين بلدك من شان الله
خبير زمانه
للاسف انديتنا تتنافس على الاعبين والمدربين الاجانب ويرفعون اسعارهم لمبالغ خرافيه والمستفيد الاجنبي .. هدر مالي واخرتها تتذمر الانديه من كثرة الديون ... لو فرض على كل ادارة نادي عند انتهاء فتره الرئاسه بتسديد جميع الالتزامات الماليه خلال فترة توليها الادارة اما تركها تغادر والنادي محمل بالديون فهذا اللذي ضيع نادي الاتحاد غادرت اكثر من ادارة توالت على النادي وتركته مكبل بالديون وكانو اثناء فتره ادارتهم يفاخرون بعقود الاعبين الاجانب بالملايين ...
ابو عيسى وصالح
هذي حالة كثير من بنات هذا الوقت بعضهم يرى الرجل كجهاز تلقيح كالحيوانات ثم تتركه وتجعله يتعلق به وتحرمه من ابنه فكن قاسيا وانتقي لنطفتك قبل ان تزرعها في ارض جدباء .. اللهم اني صائم وادعوك ان تدمر كل إمرأه قصدت من زواجها هو الانجاب ثم رمي الرجل سمعنا كثيرا عن معاناة المطلقات لكن عندما نسمع عن معاناة المطلق لا نعير لها بال انتبه قبل ان تتزوج اخي الرجل ولا تضن ثنايا اللؤلوء بين الشفاة هي سعاده بل هي شرك لإصطيادك فانتبه منهن واحذر ..

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