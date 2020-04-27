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الأعداد السابقة للصحيفة

هيجواين يكشف تفاصيل تخلي يوفنتوس عنه بسبب رونالدو

Time منذ ساعة
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هيجواين يكشف تفاصيل تخلي يوفنتوس عنه بسبب رونالدو

وكالات (صدى):
كشف الأرجنتيني الدولي جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، اليوم الاثنين، تفاصيل تخلي الفريق الإيطالي عنه بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مطلع الموسم الماضي.

وصرح "هيجواين" : " عندما وصل رونالدو إلى يوفنتوس أبلغني مسؤولو النادي أنهم وجدوا لي وجهة أخرى، إنهم لم يطلبوا مني أن أرحل، لقد طردوني بشكل مباشر "؛ فيما لعب لناديي ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، قبل أن يعود مطلع الموسم الجاري إلى يوفنتوس مرة أخرى.

وتابع اللاعب الأرجنتيني: "بكيت بشدة عندما رحلت عن ريال مدريد، ونفس الأمر حدث معي بعد رحيلي من نابولي، لم يكن هناك أي تقارب في الفكر مع رئيس النادي دي لورينتس، وطالبني بالموافقة على الرحيل واتخاذ قراري وقتها، لم أتردد، ورحلت إلى يوفنتوس، ولم أكن أرغب في البقاء برفقة هذا الرجل ولو لدقيقة واحدة".

وأشار إلى أنه كان على وشك اعتزال كرة القدم، بعد نهائي كأس العالم 2014 بين الأرجنتين وألمانيا، عقب إهدار انفراد تام أمام المرمى في المباراة التي انتهت لصالح المانشافت بهدف نظيف: " كنت قريبًا للغاية من الاعتزال، ولكن والدتي أقنعتني بالاستمرار، ونجحت في ذلك " .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يستر
ابو عمار
اوكي مستر فهد
مغرد
بعد كرونا المفروض الي من التجار ورجال الاعمال ابي ما ساعد الدوله بشي انهم يسحبون سجله لانه لا يستفاد منه
العدناني
الشرهة على حريم اليوم حريم المدن والله اعرف عجيزات في القرى تطبخ وتنظف وتعلف للغنم وتخيط ملابسها وملابس عيالها وتدور البيت كله ولا تشتكي صايمة قايمة خاتمة للمصحف كل اسبوع
برق امصحا
اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ...وأسكنه فسيح جناتك...

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